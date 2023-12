Novelle des Postgesetzes: Verlängerung der Brieflaufzeiten geplant

Kurz vor dem Jahreswechsel hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz jetzt den Entwurf für eine Novelle des Postgesetzes vorgelegt (PDF-Download), das sich der Modernisierung des Postrechts annehmen soll. Wie es aus dem Ministerium heißt, soll das Postrecht, das zu großen Teilen in den 1990er Jahren formuliert wurde, so grundlegend reformiert werden.

Verlängerung der Brieflaufzeiten

Einer der wichtigsten Eckpunkte der Gesetzesnovelle ist die Anpassung der so genannten Brieflaufzeiten, also der durchschnittlichen Dauer vom Briefkasteneinwurf bis zur Zustellung.

Aktuell gilt als Faustregel, dass Briefe mit einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent am folgenden Werktag zugestellt werden sollen. Am zweiten Werktag sollen dann 95 Prozent der Briefsendungen beim Empfänger angekommen sein.

Diese Vorgaben werden in der Novelle des Gesetzes um einen Tag gestreckt. Zukünftig gilt: Erst am dritten Werktag sollen 95 Prozent der Briefsendungen beim Empfänger angekommen sein. Dafür sei die Zustellung am vierten Tag dann „quasi sicher“.

Geplant ist, auch nach Einführung der neuen Vorgaben noch unter dem europäischen Durchschnitt zu liegen. Zudem sollen die neuen Vorgaben Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Zustellung erhöhen.

Neue Beschwerdestelle

Auf die massive Zunahme an Beschwerden wird nicht nur mit einer verstärkten Berücksichtigung digitaler Brief- und Paketdienstleistungen reagiert, zusätzlich wird die Bundesnetzagentur eine neue Beschwerdestelle einrichten, die auch Meldungen über Verstöße gegen das Mindestlohngesetz oder die Scheinselbstständigkeit entgegennimmt. Zur Digitalisierung heißt es:

Digitale Lösungen – beispielsweise automatisierte Stationen, die sowohl Brief- als auch Paketdienstleistungen anbieten können – werden im Rahmen der Universaldiensterbringung in angemessenem Umfang berücksichtigt. Insbesondere die jederzeitige Verfügbarkeit dieser Einrichtungen trägt den Bedürfnissen einer digitalen Gesellschaft Rechnung. So passen wir die Universaldienstvorgaben an die Bedürfnisse der Menschen an.

Schwere Pakete, die mehr als zehn Kilo wiegen, sollen zukünftig gesondert gekennzeichnet werden und dürfen, wenn das Gewicht 20 Kilo übersteigt, zum Schutz der Paketzusteller nicht mehr einzeln beziehungsweise ohne technische Hilfsmittel bewegt werden. Kleine Warensendungen, die das Briefnetz aktuell belasten, sollen zukünftig auch von Wettbewerbern befördert werden dürfen.

Der komplette Gesetzentwurf lässt sich hier einsehen: