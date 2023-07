Notiz-App Bear in Version 2.0 verfügbar

Allerdings dürfen sich alle Nutzer, die schon vor dem Update für Bear bezahlt haben, in trockenen Tüchern wiegen. Die neuen Preise gelten ausschließlich für neue Abonnenten. Der Entwickler hat im Rahmen der Ankündigung der neuen Preisstruktur betont, dass er auf diese Weise jene Nutzer belohnen möchte, die Bear in der Vergangenheit unterstützt und die Stange gehalten haben.

Die für den Mac und iOS-Geräte erhältliche Notiz-App Bear lässt sich jetzt in Version 2.0 im Mac App Store laden. Wir haben ja bereits in der vergangenen Woche über das anstehende Update informiert. Im Verbund mit Funktionserweiterungen und Verbesserungen wurde wie angekündigt nun auch der Abo-Preis für die Vollversion von Bear mal eben verdoppelt. Bei monatlicher Abrechnung bezahlt man jetzt 2,99 Euro und für das Jahresticket werden nun 34,99 Euro statt bislang 1,49 Euro und 15,99 Euro fällig.

