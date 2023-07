Bosch Smart Home erweitert HomeKit-Unterstützung des Controller II

Wer bei Bosch Smart Home einsteigen oder sein bestehendes Setup erweitern will, kann dies momentan übrigens zu teils ausgesprochen attraktiven Preisen tun. Bosch bietet im Rahmen seiner Prime-Day-Angebote zahlreiche, auch mit HomeKit kompatible Smarthome-Produkte mit nennenswertem Preisnachlass an. Darunter der oben angesprochene Bosch Smart Home Controller II für 72 Euro statt 100 Euro, das Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II für 46 Euro statt 80 Euro und der Bosch Smart Home Rauchmelder Twinguard mit integrierter Luftqualitätsmessung für 86 Euro statt 150 Euro.

Bosch bietet die zweite Generation des Smart Home Controller schon seit Ende vergangenen Jahres an, ist aber weiterhin dabei, dessen Funktionsumfang mithilfe von Firmware-Updates zu vervollständigen. Dazu zählt auch die Übernahme von vorhandenen Daten aus bestehenden Bosch-Smarthome-Systemen. Im Anschluss an die Installation der aktuellen Firmware-Version ist Bosch zufolge nun auch die Übertragung eines Großteils der Systemdaten des Bosch Smart Home Controllers der ersten Generation auf einen Bosch Smart Home Controller II möglich.

Für Nutzer von Bosch Smarthome steht das Juli-Update für ihren Smarthome-Controller zur Installation bereit. Allem voran wird in diesem Zusammenhang die HomeKit-Unterstützung des neuen Bosch Smart Home Controller II erweitert. In der Folge lassen sich darüber nun auch die Modelle der neueren zweiten Generation von Licht-/Rolladensteuerung, Heizkörper-Thermostat und Raumthermostat mit Apple Home verbinden.

