Notion bietet eigene Mail-Anwendung für Gmail an

Der Softwareanbieter Notion hat sein Portfolio um eine E-Mail-Anwendung erweitert. Notion Mail lässt sich wahlweise als Web-Version oder als Desktop-App für den Mac nutzen. Auf eine gravierende Einschränkung wollen wir aber gleich zu Beginn hinweisen: Notion Mail lässt sich ausschließlich im Zusammenspiel mit Gmail verwenden. Andere E-Mail-Dienste werden bislang nicht unterstützt.

Notion Mail will sich als Alternative zu herkömmlichen E-Mail-Anwendungen positionieren. Die Anwendung orientiert sich ihren Entwicklern zufolge stärker an den individuellen Bedürfnissen der Nutzer.

KI soll E-Mail revolutionieren

In der Ankündigung von Notion Mail ist die Rede davon, dass die Anwendung die veralteten Strukturen klassischer E-Mail-Systeme überwinden soll. Viele Funktionen hätten sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Die Notion-Entwickler wollen hier nun gegensteuern und sehen die Verwendung von künstlicher Intelligenz als zentrale Basis für den effizienten Umgang mit dem Kommunikationsmittel.

Diese Idee ist ja grundsätzlich nicht neu. Die Notion-Entwickler versprechen hier jedoch, dass sich die Funktion stärker an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert. Als Anwender hat man bei Notion Mail über die automatische Standardsortierung hinaus die Möglichkeit, gezielte Vorgaben zu machen, um eine genauere Kategorisierung, beispielsweise nach Themen wie Bewerbungen, Kundenrückmeldungen oder technischen Problemen vorzunehmen. Die so ausgewählten E-Mails lassen sich dann in benutzerdefinierte Verzeichnisse sortieren.

Notion bietet darüber hinaus Automatisierungsfunktionen für wiederkehrende Aufgaben an. Dazu gehören Textbausteine für häufig verwendete Antworten oder eine direkte Kalenderverknüpfung, über die sich Besprechungstermine aus dem E-Mail-Fenster koordinieren lassen.

In Free-Tarif von Notion verfügbar

Die neue Mail-Anwendung lässt sich im Rahmen des Gratis-Tarifs von Notion verwenden. Eine ausführliche Übersicht des kostenlosen Leistungsumfangs und der von Notion angebotenen Abo-Optionen lässt sich hier abrufen. Die bisher verfügbaren Versionen von Notion Mail sollen in absehbarer Zeit um eine App für iOS ergänzt werden.