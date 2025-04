ChatGPT: App-Bereich für Bilder, neues Modell und geplante X-Konkurrenz

Die ChatGPT-Macher OpenAI haben die nächsten Erweiterungen für ihr Angebot angekündigt. Mit GPT-4.1 steht ein neues KI-Modell in den Startlöchern. Zudem wird die Benutzeroberfläche von ChatGPT übersichtlicher und es gibt Spekulationen über ein von OpenAI betriebenes soziales Netzwerk.

Aktive Nutzer von ChatGPT werden sich über die Nachricht freuen, dass sich die mithilfe der künstlichen Intelligenz erstellten Bilder zukünftig an einem zentralen Ort finden. Der neue Menüpunkt „Bibliothek“ vereinfacht den Zugriff auf die bislang nur jeweils direkt im Chat-Verlauf verfügbaren KI-Bilder.

All of your image creations, all in one place.

Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj

— OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025