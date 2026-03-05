Der Elektronikhersteller Nothing ist in erster Linie wegen seiner außergewöhnlichen Smartphones bekannt. Nothing hat jedoch auch Ohr- und Kopfhörer im Programm und bietet in dieser Kategorie mit dem Headphone (a) ein neues Modell an.

Grundsätzlich bleibt Nothing dem bereits vom Nothing Headphone (1) bekannten Design seiner Kopfhörer treu, überrascht allerdings mit ungewohnten Farbvarianten. Die Over-Ear-Kopfhörer werden neben Schwarz und Weiß auch in den Farben Pink und Gelb angeboten. Nach Angaben des Herstellers sollen die neuen Farbvarianten einen verspielten und selbstbewussten Eindruck vermitteln.

Aktive Geräuschunterdrückung und 40-mm-Treiber

Im Inneren arbeitet ein 40-Millimeter-Treiber mit titanbeschichteter Membran. Der Kopfhörer verfügt über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit mehreren Stufen. Mikrofone erfassen dabei die Umgebungsgeräusche und können die Geräuschunterdrückung automatisch anpassen.

Der Kopfhörer wiegt rund 310 Gramm und ist mit Ohrpolstern aus Memory-Foam ausgestattet, deren atmungsaktive Oberfläche auch bei längerer Nutzung für Tragekomfort sorgen soll. Das Modell ist nach IP52 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dadurch sollen sich die Kopfhörer auch bei sportlichen Aktivitäten oder wechselnden Wetterbedingungen problemlos nutzen lassen.

Bis zu 135 Stunden Wiedergabezeit

Nothing gibt für die Kopfhörer eine beeindruckend lange Wiedergabezeit von bis zu 135 Stunden an, sofern die aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert ist. Damit wären mehrere Tage Musikbetrieb mit einer einzigen Akkuladung möglich. Eine Schnellladefunktion soll zudem nach fünf Minuten Ladezeit bis zu fünf Stunden Wiedergabe erlauben.

Zur Steuerung setzt der Hersteller auch bei seinem neuesten Modell auf physische Bedienelemente. An den Ohrmuscheln befinden sich mehrere Tasten und Drehelemente, mit denen Lautstärke, Wiedergabe und Geräuschunterdrückung geregelt werden können.

Über eine zusätzliche Funktion namens „Channel Hop“ kann man bei kompatiblen Smartphones zwischen bestimmten Apps oder Funktionen wechseln. Ein weiterer Modus ermöglicht es, den Kameraauslöser eines verbundenen Smartphones über die Kopfhörer zu bedienen.

Die neuen Kopfhörer lassen sich bereits zum Preis von 159 Euro vorbestellen. Der reguläre Verkauf startet am 13. März zunächst mit den Farbvarianten Weiß und Pink. Die Versionen in Schwarz sowie eine limitierte Ausgabe in Gelb sollen Anfang April folgen.