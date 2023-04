Nooie: Neuer Anbieter für HomeKit-Steckdosen mit Verbrauchsanzeige

Auch in umgekehrter Richtung währe die Leistungsmessung eine willkommene Basis für nicht zuletzt auch geldsparende Automationen. Es gibt ja bereits mit Apple Home kompatible Steckdosen, die auch die Einspeisung von Balkonkraftwerken überwachen können. Könnte man diese Werte nun direkt in HomeKit integrieren, ließen sich auf einfache Weise beispielsweise starke Verbraucher nur bei entsprechender Stromproduktion betreiben.

Mit Nooie präsentiert sich ein neuer Anbieter auf dem Markt für mit HomeKit kompatibles Zubehör. Das Unternehmen bietet jetzt vergleichsweise günstig seine ersten Schaltsteckdosen mit Unterstützung für Apple Home in Deutschland an. Im Doppelpack gibt es die HomeKit-Steckdose von Nooie für 16,50 Euro pro Stück, wenn man gleich vier nimmt , fällt der Einzelpreis auf 13,25 Euro.

Insert

You are going to send email to