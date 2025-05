Netflix überarbeitet Apps für TV und Mobilgeräte

Netflix überarbeitet die Benutzeroberfläche für seine App auf TV-Geräten. Zudem wird auch die Netflix-App für Mobilgeräte mit Anpassungen versehen. Das Unternehmen hat jetzt erste Details und Screenshots zu den kommenden Änderungen präsentiert. Die neue Darstellung soll in den kommenden Wochen schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt werden.

Ziel der Überarbeitung ist es laut Netflix, die Bedienung zu vereinfachen, Inhalte besser auffindbar zu machen und die Oberfläche an aktuelle Sehgewohnheiten anzupassen.

Überarbeitete Startseite der TV-App

Im Zentrum der neuen TV-Oberfläche steht eine überarbeitete Startseite. Die Informationen zu Serien und Filmen sollen nun prominenter dargestellt werden, um die Auswahl zu erleichtern. Beispielsweise könnten Hinweise wie „Emmy-Preisträger“ oder Platzierungen in den Bestenlisten von Netflix direkt eingeblendet werden.

Zudem will Netflix Funktionen wie die Suchleiste und die Liste gespeicherter Inhalte („Meine Liste“) leichter zugänglich machen. Diese sind bislang am linken Bildschirmrand platziert gewesen und sollen künftig prominenter am oberen Bildschirmrand erscheinen. Das Design ist zudem grundlegend überarbeitet worden, um eine klarere und modernere Optik zu schaffen.

Netflix kündigte außerdem an, dass die Empfehlungen auf der Startseite künftig stärker und schneller auf das aktuelle Nutzungsverhalten reagieren sollen. Die Inhalte werden basierend auf Stimmung, Genre-Vorlieben oder den zuletzt angesehenen Titeln dynamisch angepasst.

Neue Funktionen auch auf Mobilgeräten

Auch in der mobilen Netflix-App sind Neuerungen geplant. Nutzer von iOS sollen im Rahmen eines eingeschränkten Beta-Tests Zugriff auf eine neue Suchfunktion erhalten, die auf generativer künstlicher Intelligenz basiert. Netflix zufolge wird es dadurch beispielsweise möglich, mithilfe natürlicher Spracheingaben und Formulierungen wie „Ich möchte etwas Lustiges und Positives sehen“ nach geeigneten Inhalten zu suchen.

Zudem sei eine neue Entdeckungsfunktion in Arbeit, bei der Ausschnitte aus Serien und Filmen in einem vertikalen Feed angezeigt werden. Die hier gezeigten Inhalte lassen sich dann direkt starten, zur Merkliste hinzufügen oder teilen. Auch diese Funktion wird zunächst in eingeschränktem Umfang getestet.