Noch kurze Zeit günstig: Saug- und Wischroboter von Ecovacs und Dreame

Kurz vor Abschluss der Prime Deal Days bei Amazon wollen wir noch auf die in diesem Rahmen verfügbaren Sonderangebote von Ecovacs und Dreame hinweisen. Auf die im Bereich der Saug- und Wischroboter verfügbaren Sonderangebote von eufy haben wir ja vorhin bereits hingewiesen. Mit Ecovacs und Dreame bieten zwei weitere der führenden Hersteller in diesem Bereich einen Teil ihrer Geräte noch für kurze Zeit deutlich günstiger an.

Die Ecovacs-Highlights bei den Prime Days

Ecovacs stellt im Rahmen der Prime-Angebote die Produktreihe Deebot Omni in den Fokus und bietet die folgenden drei All-in-one-Reinigungsroboter zu Sonderpreisen an:

Alle drei Geräte können mit einer stolzen Saugleistung von 11.000 Pa punkten und arbeiten mit rotierenden Wischmopps, die in der zugehörigen All-in-one-Station mit Heißwasser gereinigt und anschließend getrocknet werden.

Die Dreame-Highlights bei den Prime Days

Dreame kann die stattliche Saugkraft der Ecovacs-Geräte mit seinem Topmodell X40 noch übertrumpfen. Hier kommen maximal 12.000 Pa zum Einsatz und die Wischmopps werden ebenfalls mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt. Darüber hinaus bietet Dreame noch das günstigere All-in-one-Gerät L20 und den Saugroboter D10 vergünstigt an. Letzterer kann auf dem Papier zwar auch wischen, doch ist die Technik mit einem statischen und dauerhaft mitgezogenen Lappen unserer Meinung nach längst überholt. Betrachtet den D10 also einfach als guten Saugroboter.

Dreame bietet zudem noch zwei aktuelle Handgeräte günstiger an, die entweder nur Saugen oder auch kombiniert Saugen und nass Wischen können.