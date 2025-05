iPadOS 17.7.7 sorgt teils für massive Probleme

Im Rahmen der am Montag von Apple veröffentlichten Updates wurden auch verschiedene Geräte aktualisiert, die nicht mehr mit den neuesten Versionen von Apples Betriebssystemen laufen. Für das iPad Pro mit 10,5 Zoll großem Bildschirm, die zweite Generation des iPad Pro 12,9“ und das iPad der sechsten Generation hat Apple in diesem Zusammenhang iPadOS 17.7.7 veröffentlicht. Nutzer der Geräte berichten im Anschluss an die Installation über gravierende Probleme.

Auch Safari-Tabs und Lesezeichen betroffen

Konkret scheint es so, als würde das Betriebssystem der betroffenen iPads wichtige Einstellungen immer wieder aufs Neue vergessen. Die Folge sind Probleme beim Anmelden bei Benutzerkonten und der Verwendung zahlreicher, wenn nicht sogar aller Apps. Bei Apps, die eine Anmeldung oder initiale Konfiguration voraussetzen, muss dieser Vorgang bei jeder Benutzung erneut vorgenommen werden.

Uns liegen inzwischen mehrere Zuschriften von Lesern vor, die den Sachverhalt auf allen mit iPadOS 17.7.7 kompatiblen Geräten bestätigen. Apple selbst hält sich diesbezüglich bislang noch bedeckt, auch wenn die Probleme zum Teil schon am Montag dort gemeldet wurden.

Fehler trat wohl bereits bei Beta-Tests auf

Bislang ist nicht bekannt, worin die konkrete Ursache für das Fehlverhalten liegt. Eine nachvollziehbare Vermutung lautet, dass Speicherprobleme auf den betroffenen Geräten dafür verantwortlich sind, die allerdings nicht zwangsläufig direkt mit dem dort noch verfügbaren Speicherplatz zusammenhängen müssen.

Ein Leser schreibt uns, dass der Fehler bereits während der Beta-Phase von iPadOS 17.7.7 aufgetreten ist, von Apple jedoch trotz der Hinweise darauf komplett ignoriert wurde. Angesichts dieser Information muss man sich tatsächlich fragen, wo Apple mittlerweile seine Schwerpunkte sieht. Der Eindruck, dass die Unterstützung von älteren Geräten einen deutlich reduzierten Stellenwert genießt, lässt sich ob dieser Vorwürfe kaum widerlegen.

Hier noch ein paar Links zu entsprechenden Fehlerberichten im Netz: