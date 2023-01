Mac-Einstellung „Passwort mit iCloud Account wiederherstellen“ prüfen

Insbesondere auch mit Blick auf den zuletzt genannten Zusammenhang ist es schwer zu sagen, ob es sich in den besagten Fällen um einen pauschalen Fehler oder eine Unstimmigkeit im Wechselspiel der einzelnen Apple-Dienste miteinander handelt. In jedem Fall ist es kein Fehler, die für das persönliche Mac-Benutzerkonto hier gesetzten Einstellungen zu überprüfen.

Wenn ihr diese Option verwenden wollt, ist ein Blick in den entsprechenden Bereich in den Systemeinstellungen angeraten. Einer Leserzuschrift zufolge hat sich die Einstellung im Zusammenhang mit einem der letzten Updates von macOS nämlich zumindest bei einem Teil der Nutzer deaktiviert.

Unter macOS gibt es die Möglichkeit, das Anmeldepasswort eines Nutzers mithilfe von dessen Apple-ID zurückzusetzen. Will man sich diese Hintertür offenhalten, so muss entsprechende Option beim Anlegen des jeweiligen Nutzers beziehungsweise in den Einstellungen „Benutzer & Gruppen“ aktiviert werden. Anschließend funktioniert die persönliche Apple-ID quasi als Zweitschlüssel, sollte man sein Benutzerkennwort am Mac einmal vergessen haben.

