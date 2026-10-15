Nintendo 3DS lässt grüßen: Anbernic stellt RG DDS vor

Der Nintendo 3DS gehört längst zum alten Eisen, doch sein ungewöhnliches Konzept mit zwei Bildschirmen erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Der chinesische Hersteller Anbernic greift die Idee nun mit dem RG DDS erneut auf. Der faltbare Handheld erinnert optisch stark an Nintendos ehemalige Mobilkonsole, bietet allerdings erheblich mehr Leistung und höher auflösende Displays. Ein neues Video zeigt bereits die Emulation von Nintendo-3DS-, Xbox- und PlayStation-3-Spielen.

Zwei Displays mit deutlich höherer Auflösung

Der Anbernic RG DDS besitzt einen 4,7 Zoll großen oberen Bildschirm mit 1.200 × 720 Pixeln sowie einen 4 Zoll großen Touchscreen mit 960 × 720 Pixeln. Beide IPS-Panels erreichen laut Hersteller eine Helligkeit von 500 Nits und eine Pixeldichte von rund 300 PPI.

Die Auflösung fällt damit deutlich höher aus als beim ursprünglichen Nintendo 3DS. Anbernic hat die Abmessungen und Seitenverhältnisse bewusst an Nintendos Vorlage angepasst, sodass sich entsprechende Spiele ohne größere Anpassungen darstellen lassen. Der bekannte stereoskopische 3D-Effekt fehlt allerdings.

Auch bei der Bedienung orientiert sich der Hersteller am Vorbild. Neben dem Steuerkreuz, den Aktionstasten und einem ausziehbaren Eingabestift gibt es zwei Analogsticks. Stereo-Lautsprecher, Vibrationsmotor und ein neu gestaltetes Kontrollzentrum für die beiden Displays vervollständigen die Ausstattung.

Mehr Leistung für anspruchsvolle Emulatoren

Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2, der von einem Lüfter aktiv gekühlt wird. Die Stromversorgung übernimmt ein Akku mit 6.000 mAh. Damit dürfte der RG DDS erheblich leistungsfähiger als die bisherigen Dual-Screen-Geräte des Herstellers ausfallen.

Im Video zeigt Anbernic neben klassischen 3DS-Spielen auch die Emulation von Xbox- und PlayStation-3-Titeln. Wie zuverlässig diese tatsächlich laufen, lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten. Auch einen Steckplatz für originale Nintendo-Spielmodule gibt es nicht.

Zum Marktstart soll der Handheld in Schwarz, Weiß und Blau erhältlich sein. Konkrete Preise oder einen Veröffentlichungstermin nennt Anbernic noch nicht. Die bisherigen Modelle RG DS und RG DS Plus kosten weniger als 100 Dollar. Aufgrund der deutlich leistungsfähigeren Hardware dürfte der RG DDS allerdings erheblich teurer werden.

Damit könnte das Gerät vor allem für Retro-Fans interessant werden, die ihre alten Spiele auf moderner Hardware genießen möchten. Ob der RG DDS tatsächlich einen betagten Nintendo 3DS ersetzen kann, bleibt abzuwarten.