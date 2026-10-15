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Komplett überarbeitet und jetzt als Preview

Epic Games Launcher wird schneller: Neue Version für den Mac
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Epic Games hat eine vollständig überarbeitete Version seines Spiele-Launchers veröffentlicht. Die neue Anwendung soll nicht nur schneller starten, sondern auch weniger Systemressourcen beanspruchen und eine übersichtlichere Bedienung bieten. Ab sofort steht eine erste Vorschau für Windows, macOS und erstmals auch Linux zum kostenlosen Download bereit. Eine Besonderheit ist die Entwicklung: Epic hat bei der Programmierung umfangreich auf künstliche Intelligenz gesetzt.

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Mehr Tempo und eine neue Spielebibliothek

Der neue Launcher wurde von Grund auf neu entwickelt. Laut Epic startet die Anwendung deutlich schneller und reagiert beim Wechsel zwischen Store und Spielebibliothek nahezu verzögerungsfrei. In eigenen Vergleichsmessungen nennt das Unternehmen eine Startzeit von 5,47 Sekunden gegenüber 10,07 Sekunden bei Steam.

Auch die Oberfläche wurde modernisiert. Spiele lassen sich in einer Raster- oder Listenansicht darstellen, nach verschiedenen Kriterien filtern und in eigenen Sammlungen organisieren. Ein überarbeiteter Downloadmanager zeigt neben dem Fortschritt auch aktuelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten an.

Auf dem Mac setzt die Vorschau mindestens macOS 12 und einen M1-Prozessor voraus. Intel-Macs werden ausdrücklich nicht unterstützt. Wichtig: Bei der Installation ersetzt die Preview den bisherigen Launcher. Vorhandene Spiele, Spielstände und Käufe werden übernommen. Allerdings fehlen noch einige Funktionen zur Kontoverwaltung und sozialen Interaktion.

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Mit KI entwickelt: Epic setzt auf Vibe Coding

Ungewöhnlich offen spricht Epic über den Entwicklungsprozess. Im offiziellen Blog erklärt das Unternehmen scherzhaft, Programmieren sei schwierig, weshalb man den neuen Launcher kurzerhand per „Vibe Coding“ entwickelt habe.

Dahinter steckt der umfangreiche Einsatz von KI-Werkzeugen, die Programmcode erstellen, prüfen und bestehende Funktionen nachbilden. Gegenüber The Verge betont Epic-Manager Martin Keely allerdings, dass die Entwickler den gesamten Prozess überwacht hätten. Vollständig autonom entstand die Software somit nicht.

Eine weitere Neuerung ist die native Linux-Unterstützung. Bisher waren Nutzer häufig auf alternative Lösungen wie den Heroic Games Launcher angewiesen. Epic kündigt zudem an, künftig Fortnite unter Linux anbieten zu wollen. Dafür wird das Anti-Cheat-System überarbeitet. Einen konkreten Termin gibt es nicht.

Wann der neue Launcher die bisherige Version vollständig ablöst, steht ebenfalls noch nicht fest. Epic möchte zunächst Fehler beheben und fehlende Funktionen ergänzen. Interessierte können die Vorschau bereits ausprobieren und direkt über die Anwendung Feedback einreichen.
15. Okt. 2026 um 11:33 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • bei Epic muss noch soviel passieren, bis ich steam „verlassen“ würde. Ich glaube das passiert in diesem nicht mehr

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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