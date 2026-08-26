Nicht mehr ohne Monitorlampe: Frontlicht, Rücklicht und Radar

Monitorlampen gehören zu den Zubehörprodukten, deren Mehrwert oft erst nach einigen Monaten im Alltag klar sichtbar wird. Wir setzen die ScreenBar von BenQ bereits seit Jahren ein und wollen die Beleuchtung am Arbeitsplatz inzwischen nicht mehr missen. Die aktuelle ScreenBar Halo 2 kostet allerdings 179 Euro. Wer für die Beleuchtung von Tastatur und Schreibtisch nicht so tief in die Tasche greifen möchte, findet bei Quntis deutlich günstigere Alternativen.

Front- und Rücklicht für rund 50 Euro

Die Quntis ScreenLinear Glow wird bei Amazon aktuell für 52,99 Euro angeboten. Die 41 Zentimeter breite Leiste kombiniert ein nach vorne gerichtetes Arbeitsplatzlicht mit einer rückwärtigen Beleuchtung. Beide Lichtquellen können gemeinsam oder getrennt genutzt werden. Das soll den starken Helligkeitsunterschied zwischen Bildschirm, Schreibtisch und Umgebung reduzieren.

Für die Frontbeleuchtung setzt Quntis auf 84 LEDs und eine asymmetrische Lichtführung im Winkel von 45 Grad. Helligkeit und Farbtemperatur lassen sich über eine mitgelieferte Funkfernbedienung verändern. Auch das Rücklicht wird darüber geschaltet, hier steht allerdings nur die Helligkeitsregelung zur Verfügung.

Die Halterung ist für flache, gebogene und unregelmäßig geformte Monitore vorgesehen. Quntis nennt Bildschirmgrößen von 17 bis 27 Zoll. Ein ausgesparter Bereich soll zudem genügend Platz lassen, um weiterhin eine Webcam auf dem Monitor zu befestigen.

Produkthinweis Quntis Curved Monitor Lampe 40cm Hintergrundbeleuchtung Fernbedienung Grau 52,99 EUR

Radar und Auto-Dimmung für 77 Euro

Für 76,99 Euro bietet Quntis mit der ScreenLinear Radar eine umfangreicher ausgestattete Variante an. Die 52 Zentimeter breite Leuchte verzichtet zwar auf das zusätzliche Rücklicht, ergänzt dafür aber eine automatische Anwesenheitserkennung. Der Radarsensor schaltet die Lampe bei Annäherung ein und nach fünf Minuten ohne erkannte Aktivität wieder aus.

Hinzu kommen ein Umgebungslichtsensor zur automatischen Helligkeitsanpassung und ein Zwei-Stunden-Timer. Über die 2,4-GHz-Fernbedienung stehen fünf Helligkeitsstufen sowie fünf Farbtemperaturen zwischen 3000 und 6500 Kelvin zur Verfügung. Die verstellbare Halterung lässt sich bis auf neun Zentimeter öffnen und ist laut Anbieter auch für Curved-Monitore mit Krümmungen zwischen 1000 und 1800R ausgelegt. Damit nähert sich die günstigere Quntis-Lösung funktional zumindest einigen Komfortmerkmalen an, die wir beim BenQ-Modell im Alltag besonders praktisch fanden.