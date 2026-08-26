Alternative zur BenQs ScreenBar
Nicht mehr ohne Monitorlampe: Frontlicht, Rücklicht und Radar
Monitorlampen gehören zu den Zubehörprodukten, deren Mehrwert oft erst nach einigen Monaten im Alltag klar sichtbar wird. Wir setzen die ScreenBar von BenQ bereits seit Jahren ein und wollen die Beleuchtung am Arbeitsplatz inzwischen nicht mehr missen. Die aktuelle ScreenBar Halo 2 kostet allerdings 179 Euro. Wer für die Beleuchtung von Tastatur und Schreibtisch nicht so tief in die Tasche greifen möchte, findet bei Quntis deutlich günstigere Alternativen.
Front- und Rücklicht für rund 50 Euro
Die Quntis ScreenLinear Glow wird bei Amazon aktuell für 52,99 Euro angeboten. Die 41 Zentimeter breite Leiste kombiniert ein nach vorne gerichtetes Arbeitsplatzlicht mit einer rückwärtigen Beleuchtung. Beide Lichtquellen können gemeinsam oder getrennt genutzt werden. Das soll den starken Helligkeitsunterschied zwischen Bildschirm, Schreibtisch und Umgebung reduzieren.
Für die Frontbeleuchtung setzt Quntis auf 84 LEDs und eine asymmetrische Lichtführung im Winkel von 45 Grad. Helligkeit und Farbtemperatur lassen sich über eine mitgelieferte Funkfernbedienung verändern. Auch das Rücklicht wird darüber geschaltet, hier steht allerdings nur die Helligkeitsregelung zur Verfügung.
Die Halterung ist für flache, gebogene und unregelmäßig geformte Monitore vorgesehen. Quntis nennt Bildschirmgrößen von 17 bis 27 Zoll. Ein ausgesparter Bereich soll zudem genügend Platz lassen, um weiterhin eine Webcam auf dem Monitor zu befestigen.
Radar und Auto-Dimmung für 77 Euro
Für 76,99 Euro bietet Quntis mit der ScreenLinear Radar eine umfangreicher ausgestattete Variante an. Die 52 Zentimeter breite Leuchte verzichtet zwar auf das zusätzliche Rücklicht, ergänzt dafür aber eine automatische Anwesenheitserkennung. Der Radarsensor schaltet die Lampe bei Annäherung ein und nach fünf Minuten ohne erkannte Aktivität wieder aus.
Hinzu kommen ein Umgebungslichtsensor zur automatischen Helligkeitsanpassung und ein Zwei-Stunden-Timer. Über die 2,4-GHz-Fernbedienung stehen fünf Helligkeitsstufen sowie fünf Farbtemperaturen zwischen 3000 und 6500 Kelvin zur Verfügung. Die verstellbare Halterung lässt sich bis auf neun Zentimeter öffnen und ist laut Anbieter auch für Curved-Monitore mit Krümmungen zwischen 1000 und 1800R ausgelegt. Damit nähert sich die günstigere Quntis-Lösung funktional zumindest einigen Komfortmerkmalen an, die wir beim BenQ-Modell im Alltag besonders praktisch fanden.
Wie funktionieren denn solche Lampen mit einer Kamera, die auf den Monitor gesteckt wird. Zum Beispiel eine iContact Camera? Hat da jemand Erfahrung?
Ich habe mit den Screen Bars das Problem, dass auf meiner schwarzen Tastatur die oft genutzten Tasten abgegriffen sind und in dem Licht der Bar spiegeln, so dass die Tastaturbeschriftung nicht lesbar ist. Das lässt sich auch durch variation des Winkels der Bar nicht ändern.
Es lässt sich wunderbar durch einen Tastaturtausch lösen
Neurowissenschaftler warnen davor, dass unsere starke Abhängigkeit von LED-Lam-pen eine Gesundheitskrise ausgelöst haben könnte, die sie mit dem Ausmaß der Asbest-problematik vergleichen.
Sie soll unseren Zellmitochon-drien wichtige Wellenlängen im nahen Infrarotbereich vorent-halten.
Quelle: Jeffery, G. (2026).
LED lighting (350-650 nm) undermines human visual performance unless supplemented by wider spectra (400-1500 nm+) like daylight. Scientific Reports.
Ich muss mich nochmal umschauen. Danke für den Tipp.
Ich habe mir damals solche Lampen angeguckt.
Die indirekte Beleuchtung nach hinten hatten damals auch nicht viele.
Dazu mein Problem:
Der BenQ MA270U Monitor (tolles Teil!) ist zu dick (Glaube oben 4,7 cm) für die günstigen Lampen, die passen leider nicht rauf.
Und oh Wunder: die BenQ eigene passt laut Datenblatt:P
Aber der Preis hat mich abgehalten.
Mal sehen was es wird.
So etwas ist wirklich empfehlenswert. Haben die Light Bar von Xiaomi und die ist aucht sehr empfehlenswert.
Was sind denn die ergonomischen Vorteile solch einer Lampe? Finde das tendenziell schon interessant, aber mich würde der konkrete Nutzen interessieren.
Hatte ich noch nie im Einsatz, bringt das wirklich so viel Komfort wie hier beschrieben? habt Ihr Erfahrungen? Lohnt sich die Anschaffung?
Kennt jemand etwas für Dual Monitore?irgendwie habe ich dazu noch nichts gefunden.
Ja, zwei Lampen.
Ich habe die BenQ, ich hätte es nie geglaubt, aber eine Monitorlampe ist ein absoluter Mehrwert bei der Arbeit. Besonders mit Automatik für Ein und Aus.