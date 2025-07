BenQ ScreenBar Halo 2 im Alltagstest: Monitorlampe mit kluger Lichtverteilung

Die BenQ ScreenBar Halo 2 ist eine spezielle Monitorleuchte, die nicht nur den Schreibtisch ausleuchtet, sondern auch die Umgebungshelligkeit gezielt anpasst. Wir haben das Monitor-Extra im mehrwöchigen Alltagseinsatz getestet und sind Fans geworden! BenQ gibt an, dass die Lampe besonders für Nutzer mit langen Bildschirmzeiten entwickelt wurde, die auf gleichmäßige, augenschonende Lichtverhältnisse angewiesen sind.



ScreenBar Halo 2: Sitzt gut auf Apples Studio Display

Klares Licht am Arbeitsplatz

Im Vergleich zu klassischen Schreibtischlampen punktet die ScreenBar Halo 2 mit ihrem asymmetrischen Frontlicht, das Reflexionen auf dem Bildschirm vermeidet, sowie einem rückseitigen LED-Backlight, das den Kontrast zwischen Monitor und Umgebung reduziert. Beide Lichtquellen lassen sich getrennt voneinander steuern und bieten Helligkeitswerte bis zu 500 Lux.

Die Lichtfarbe ist frei zwischen warmen 2700 und kühlen 6500 Kelvin wählbar. Wer sich nicht manuell mit den Einstellungen beschäftigen möchte, kann die automatische Schaltung nutzen. Diese erkennt per Ultraschallsensor, ob sich jemand vor dem Rechner befindet, und aktiviert oder deaktiviert die Beleuchtung selbstständig.

Zwischen warmen 2700 und kühlen 6500 Kelvin wählbar

Der erste Aufbau der Lampe verläuft unkompliziert. Die Halterung wird einfach auf den oberen Monitorrand gesetzt, hält stabil und soll auch bei gekrümmten Bildschirmen zuverlässig arbeiten. Wir schreiben „soll“ da wir die ScreenBar nur mit Apples Studio Display ausprobiert haben.

BenQ gibt eine Kompatibilität für Monitore mit einer Dicke bis 6 Zentimeter und Krümmungen von 1000 bis 1800R an. Praktisch ist der mitgelieferte Zusatzaufsatz für Nutzer, die eine externe Webcam einsetzen möchten. Dieser schafft oberhalb der Lampe zusätzlichen Platz und lässt sich stabil arretieren. Die integrierte Webcam des Studio Displays lässt sich auch mit aufgesetzter ScreenBar problemlos nutzen.

Die Nutzung der integrierten FaceTime-Kamera ist weiterhin möglich

Stärken im Detail, Schwächen im Tempo

Im Alltag profitiert man besonders von der ausgewogenen Lichtverteilung. Wer sich einmal daran gewöhnt hat, wie gleichmäßig die Tastatur und der Arbeitsplatz beleuchtet werden, möchte ungern zur klassischen Deckenleuchte zurückkehren. Positiv fällt auf, dass man trotz der leistungsstarken LEDs nicht direkt in die Lichtquelle blicken muss. Das sorgt für angenehme Lichtverhältnisse, auch wenn der Monitor etwas höher platziert ist.

Zur Steuerung dient ein drahtloser Controller, der über einen integrierten Akku verfügt. Dieser wird per USB-C geladen und hält im normalen Betrieb über Wochen. Das Bedienkonzept ist intuitiv. Eine Touch-Oberfläche zeigt die aktuelle Farbtemperatur und Helligkeit an. Über das zentrale Drehrad können beide Werte stufenlos angepasst werden. Wird langsam gedreht, reagiert die Leuchte in feinen Schritten. Bei schnellen Bewegungen folgt sie mit größeren Sprüngen.

Allerdings zeigt sich im Alltag, dass es zwischen Drehbewegung und Reaktion der Leuchte eine spürbare Latenz gibt. Gerade beim schnellen Wechseln der Helligkeit oder beim Umschalten zwischen Lichtmodi dauert es etwas, bis das System nachzieht. Das trübt den ansonsten sehr hochwertigen Eindruck des Reglers.

Der drahtlos Controller steuert Farbtemperatur und Helligkeit

Etwas schade ist auch, dass es keine Möglichkeit gibt, die ScreenBar Halo 2 über eine App oder Software zu steuern. Gerade in Kombination mit anderen Automatisierungen am Arbeitsplatz wäre dies eine sinnvolle Ergänzung gewesen. Der Controller bleibt damit die einzige Schnittstelle zur Lichtsteuerung. Immerhin lassen sich Favoriteneinstellungen speichern, die bei Bedarf direkt abgerufen werden können.

Licht, Strom und Ergonomie

Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Zwar kann die ScreenBar Halo 2 direkt an den USB-C-Port eines Monitors wie dem Apple Studio Display angeschlossen werden, bei maximaler Helligkeit erscheint jedoch ein Hinweis auf zu hohen Stromverbrauch. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ein separates Netzteil mit ausreichender Leistung verwenden.

Die Maße der ScreenBar Halo 2

In der täglichen Nutzung überzeugt besonders der Automatikmodus. Ist eine Grundhelligkeit und Farbtemperatur eingestellt, schaltet sich die Lampe bei Annäherung selbstständig ein und nach fünf Minuten Inaktivität wieder aus. Die Beleuchtung wirkt sich auch positiv auf Videotelefonate aus. Die rückwärtige Lichtquelle hellt den Raum dezent auf und sorgt für ein ausgeglicheneres Bild bei aktiver Webcam. Zudem unterstützt das Lichtsystem dabei, Ermüdung durch starke Kontraste zu vermeiden. Dies macht sich vor allem in den Abendstunden bemerkbar.

Die ScreenBar Halo 2 richtet sich an Nutzer, die ihren Arbeitsplatz dauerhaft ergonomisch gestalten wollen. Wer Wert auf eine platzsparende und blendfreie Lichtlösung legt, erhält hier eine durchdachte und solide umgesetzte Schreibtischbeleuchtung, deren Potenzial vor allem bei konstanter Nutzung deutlich wird.

Die integrierte Anwesenheitserkennung aktiviert das Doppel-Licht automatisch

Wir geben dem Produkt eine ausdrückliche Empfehlung mit auf den Weg, insbesondere für alle, die an großen Monitoren arbeiten und ihren Arbeitsplatz im Büro oder Homeoffice fest eingerichtet haben. Für mobile Nutzer mit MacBook dürfte sich die Anschaffung hingegen weniger lohnen. In einer stationären Umgebung ist die 179 Euro teure Halo 2 jedoch eine echte Hilfe für augenschonendes Arbeiten.