News Explorer 2.0: Umfangreicher News-Reader runderneuert

Wenn es um den Konsum von Nachrichten-Feeds geht, dann gehören wir zu den ausgesprochenen Fans der Mac-Freeware NetNewsWire. Die gerade erst in Version 6.1.6 veröffentlichte Anwendung arbeitet rasend schnell, ist übersichtlich und einfach zu bedienen, bietet jedoch nur wenig Möglichkeiten zur Personalisierung.

Hier bietet sich die runderneuerte Version 2.0 des RSS-Readers „News Explorer“ als sehenswerte Alternative an. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die mit beiden Beinen in Apples Ökosystem stehen und bietet neue Funktionen, um Feeds besser zu verwalten und Nachrichteninhalte individueller zu gestalten.

News Explorer 2.0

Zu den zentralen Verbesserungen gehören die Möglichkeit, Artikel zu kommentieren und direkt in der App Anmerkungen zu hinterlegen. Diese werden in der iCloud gespeichert und stehen geräteübergreifend zur Verfügung. Ergänzend dazu wurden Filterfunktionen erweitert, um Inhalte gezielter zu sortieren oder unerwünschte Nachrichten gar nicht erst herunterzuladen und sehen zu müssen.

Neue Funktionen im Überblick:

Kommentare : Anzeigen von Kommentaren aus Feeds wie Reddit, YouTube oder Hacker News.

: Anzeigen von Kommentaren aus Feeds wie Reddit, YouTube oder Hacker News. Anmerkungen : Erstellung von Rich-Text-Notizen direkt im Artikel.

: Erstellung von Rich-Text-Notizen direkt im Artikel. Vorfilter : Ausblenden von unerwünschten Nachrichten vor dem Download.

: Ausblenden von unerwünschten Nachrichten vor dem Download. Individuelle Filter : Sortieren nach Titel, Autor, Tags und weiteren Kriterien.

: Sortieren nach Titel, Autor, Tags und weiteren Kriterien. Timeline-Ansicht : Artikel mit Vorschaubildern in chronologischer Reihenfolge.

: Artikel mit Vorschaubildern in chronologischer Reihenfolge. Inspektor : Übersicht über Metadaten, Multimedia-Inhalte und Kommentare.

: Übersicht über Metadaten, Multimedia-Inhalte und Kommentare. Lokale Accounts: Speicherung von Feeds und Artikeln ohne iCloud-Synchronisierung.

Plattformübergreifende Nutzung

News Explorer 2.0 bleibt auf Apple-Geräte beschränkt und synchronisiert Inhalte automatisch über iCloud. Dabei werden Feeds aus Plattformen wie Mastodon, Reddit, YouTube sowie RSS- und Atom-Feeds unterstützt. Für Nutzer, die auf die Cloud verzichten möchten, gibt es eine lokale Speicheroption.

Die neue Version steht als kostenloses Update für Bestandskunden zur Verfügung. Mit verbesserten Filter- und Anmerkungsfunktionen sowie erweiterten Ansichtsoptionen verspricht die App eine effizientere Organisation und eine individuellere Nutzung von Nachrichteninhalten.

News Explorer Wird zum Einmalkauf für 10 Euro im Mac App Store angeboten, ist aber auch über die Software-Flatrate SetApp erhältlich. Die Ausgabe für iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch kostet 6 Euro.