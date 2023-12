New York Times klagt gegen KI-Anbieter: Inhalte widerrechtlich verwendet

Während wir kürzlich erst über eine Zusammenarbeit des Medienkonzerns Axel Springer mit den ChatGPT-Machern OpenAI berichten konnten, streift die New York Times diesbezüglich die Boxhandschuhe über. Die Zeitung hat sowohl OpenAI als auch Microsoft verklagt, weil die beiden Unternehmen die ihren KI-Dienstleistungen zugrundeliegenden Sprachmodelle (LLMs) mithilfe von nicht lizenzierten Zeitungsinhalten trainieren.

Das Magazin The Verge verlinkt eine 69-seitige Klageschrift, in der die New York Times OpenAI und Microsoft beschuldigt, dass deren KI-Anwendungen ChatGPT und Copilot (früher „Bing Chat“) in der Lage sind, Texte zu generieren, die Inhalte der Zeitung wörtlich wiedergeben, genau zusammenfassen und ihren Stil nachzuahmen. Dadurch werde die Beziehung der New York Times zu ihren Lesern untergraben und beschädigt. Gleichzeitig würden der Zeitung auf diese Weise Einnahmen aus den Abonnement-, Lizenz-, Werbe- und Affiliate-Geschäften geraubt.

„Bedrohung für hochwertigen Journalismus

Generell sieht die Times die Arbeitsweise der KI-Modelle als Bedrohung für einen qualitativ hochwertigen Journalismus, da auf diesem Weg Produkte geschaffen werden, mit deren Hilfe sich die durch massive Investitionen geschaffenen Inhalte der Zeitung ohne Genehmigung und ohne Bezahlung nutzen lassen. Auf der anderen Seite hätten sich laut der Klageschrift zufolge die auf Basis hochwertiger Inhalte trainierten KI-Modelle für die Unternehmen OpenAI und Microsoft zu lukrativen Geschäftsmodellen entwickelt.

Ihren Darlegungen zufolge hat die New York Times über einen längeren Zeitraum hinweg vergeblich versucht, im direkten Kontakt mit den beiden Unternehmen einen Weg zu finden, um eine angemessene Entlohnung für die Nutzung ihrer Inhalte zu erreichen. Jetzt klagt die Zeitung auf Urheberrechtsverletzung und fordert das Gericht auf, die beiden Firmen daran zu hindern, ihre KI-Modelle weiter mit geschützten Inhalten zu trainieren. Zudem verlangt die New York Times, dass ihre eigenen Inhalte aus den von OpenAI und Microsoft genutzten Datensätzen entfernt werden.