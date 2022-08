Neustart der Gamescom – Fazit nach den ersten beiden Messetagen

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet die Gamescom dieser Tage wieder auf dem Köln-Deutzer Messegelände als Präsenzveranstaltung statt. Ich habe den Neustart als Anlass genommen vor Ort sowohl einen Blick auf die präsentierten Spieleneuheiten zu werfen, wie auch das überarbeitete Messekonzept auf den Prüfstand zu stellen.

Der Träger game (Verband der deutschen Games-Branche) hatte bereits im Vorfeld der Messe angekündigt einen größeren Fokus auf den Communitygedanken zu legen und die Gamescom stärker als „Festival der Gaming-Gemeinschaft“ zu feiern. So sollten die Zeiten vorbei sein, zu denen die Besucher den ganzen Tag in Warteschlangen verbringen mussten um zwei oder drei Titel anzuspielen. Gleichzeitig sollte Raum für weitere „Popkultur-Inhalte“ geschaffen werden, die allenfalls indirekt mit Gaming assoziiert werden.

Mehrere große Namen fehlen

Dem spielt es natürlich in die Hände, dass viele große Publisher, darunter Electronic Arts, Nintendo, Activision Blizzard und Sony, ihre Messeauftritte abgesagt hatten. Deren große Messestände und Blockbustertitel hatten bisher die meiste Aufmerksamkeit der Besucher gebunden, womit sich dort die längsten Schlangen bildeten. Ein Teil des gewonnen Raumes kommt nun kleineren Anbietern zu Gute, die weniger starke Publikumsmagnete darstellen. Auch zwischen den Ständen ist mehr Platz und Luft, insgesamt wirkt die Messe dadurch weniger gedrängt und etwas entzerrt.

Dennoch erwartet den Messebesucher auf den ersten Blick das gewohnte Bild der Gamescom. Große Messestände mit Bühnen, Präsentationssälen oder Anspielstationen. Und davor Schlangen gut gelaunter, jedoch wartender Menschen. Kürzere Schlangen und die direkte Nähe zu den Entwicklerteams findet man auch im Jahre 2022 tendenziell eher in der Indie Area in Halle 10.2.

Ubisoft sucht Kontakt zu Gamern

Ubisoft, eines der verbliebenen „Dickschiffe“ auf der Messe, bietet in Halle 7 mit einer kleinen Community Lounge zumindest ein besonderes Highlight. Der französischstämmige Publisher bietet dort unter anderem die Möglichkeit bei einem Kalt- oder Heißgetränk ins Gespräch mit Entwicklern und dem Communitymanagement zu kommen. Die Anmeldung ist kostenlos, obgleich das Kontingent verfügbarer Plätze natürlich limitiert – und inzwischen quasi ausgebucht – ist.

Dieser Gehversuch erfreut, da es bisher für normale Messebesucher nahezu unmöglich war bei den großen Publishern an ein Q&A mit Entwicklern zu gelangen. Hierzu führte bisher kein Weg an einem Fachbesucherticket oder einer Presseakkreditierung, sowie einer frühzeitigen Terminvereinbarung im Businessbereich, vorbei. Insofern gibt sich zumindest einer „der Großen“ Mühe den Communitygedanken weiterzutragen und den Besuch der Gamescom für einige Gäste deutlich aufzuwerten.

McDonalds auf der Gamescom?

Deutlich weniger ins Bild passt hingegen der Messeauftritt von McDonald’s. Mitten in Halle 8 präsentiert das Franchiseunternehmen einen großen, weißen Kubus auf dem das wohlbekannte Logo des „Restaurants zur goldenen Möwe“ prangert. Innerhalb des Würfels versteckt sich zwar ein einer McDonald’s Filiale nachempfunder Escape Room. Dennoch bereitet es mir Mühe die Fastfoodkette mit Computerspielen in Verbindung zu bringen. Das abgedroschene Klischee des dicken Nerds wäre mir zumindest zu plump.

Natürlich gab es schon in der Vergangenheit Aussteller, deren Wurzeln nicht dem Gamingbereich entspringen. So ist Redbull ein steter Begleiter der Messe. Deren Stand ist jedoch wie gewohnt im Außenbereich platziert und steht damit etwas Abseits vom Geschehen. Möglicherweise hypersensibilisiert mich einfach nur die Ankündigung des game-Verbandes sich solcher Partnerschaften weiter zu öffnen. Dennoch beobachte ich diesen Trend nicht ohne gewissen Argwohn.

Besuch noch bis Sonntag möglich

Nichtsdestotrotz präsentiert sich die Gamescom auch in diesem Jahr ihren Besuchern wieder in gewohnter Optik und obgleich weniger der alten, großen Publisher vertreten sind, gibt es auf der Messe weiterhin unglaublich viel zu sehen. Von der großen Ankündigung der Konzeptänderungen spürt das Publikum hingegen wenig. Daran ändern auch ein modernisiertes Logo und die in einen reinen Eventbereich gewandelte Halle 6 kaum etwas. Zumal die Pforten Letzterer nicht durchgehend geöffnet sind. Festivalcharakter kam am ehesten am gestrigen Donnerstag mit zwei Livebands auf, der recht knappe Programmplan für die Event Arena liest sich wie folgt:

25.08.2022 – 18:00 bis 22:00 Uhr – Metal: Hellsinger live at gamescom

26.08.2022 – 12:00 bis 22:00 Uhr – AMD GAMING SHOW

26.08.2022 – 12:00 bis 18:00 Uhr – Snapdragon Pro Series Brawl Stars Season 1 Challenge Finals (eSports Turnier)

26.08.2022 – 12:00 bis 18:00 Uhr – Snapdragon Pro Series Brawl Stars Season 1 Challenge Finals (eSports Turnier)

Allen, die das Wochenende auf der Messe verbringen wollen, möchte ich an dieser Stelle entsprechend meinen üblichen Rat mit auf den Weg geben: Werft bereits vorab einen Blick auf den Hallenplan und macht euch darüber Gedanken, was ihr wirklich sehen wollt. Die schiere Größe der Gamescom kann Erstbesucher schlichtweg erschlagen und an einem einzelnen Tag werdet ihr sowieso nicht alles anschauen können. Und wenn ihr ein paar Euro sparen wollt, dann packt euch Getränke und etwas zu Knabbern mit in den Rucksack.