Xcode Cloud: Das nächste Apple-Abo startet

Dabei präzisiert Apple auf der Sonderseite zu Xcode Cloud , dass die Compute-Stunden nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Zeiteinheit von einer Stunde sind sondern die Nutzung von einer Rechenstunde in Apples Cloud bezeichnen. Diese kann bei der Ausführung von 5 parallelen Tests, die alle jeweils 12 Minuten in Anspruch nehmen auch binnen 12 Minuten erreicht werden, da Apple diese Jobs dann addiert und gemeinsam gegen das monatliche Guthaben rechnet.

Bereits in Apples Entwicklungs-Umgebung Xcode und das Entwickler-Portal App Store Connect integriert, können alle registrierten Entwickler den neuen Dienst für 25 Stunden monatlich kostenlos in Anspruch nehmen. Erst wer auf den Geschmack gekommen ist und mit den 25 Stunden nicht mehr hinkommt wird dann von Apple zur Kasse gebeten. Dabei setzt Apple auf die folgende Preisstaffel:

Statt für ein Maximum an Performance und geringstmögliche Wartezeiten stets die neueste Apple-Hardware kaufen zu müssen können Entwickler jetzt ein Pensum an sogenannten „Cloud Compute-Stunden“ erwerben, die zur Nutzung der Cloud-Infrastruktur Apples berechtigen. Dabei kann sich Xcode Cloud dann auch um die Auslieferung neuer Apps an Tester und die Durchführung automatisierter Tests kümmern.

