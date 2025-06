Netatmos neue Wetterstation geht in den Verkauf

Nach über einem Jahrzehnt hat der französische Smart-Home-Ausrüster Netatmo seine vernetzte Wetterstation überarbeitet und nun als „Wetterstation ORIGINAL“ offiziell bei Amazon in den Verkauf gebracht.

Die Neuauflage bleibt dem ursprünglichen Design treu und konzentriert sich auf eine moderate technische Erweiterung: Neben Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt, Luftdruck und Lautstärke erfasst das Gerät nun auch UV-Index und Pollenbelastung. Diese neuen Umweltwerte sollen insbesondere bei der Gesundheitsvorsorge im Alltag helfen. So zeigt die App etwa die UV-Belastung in sechs Warnstufen an und informiert in Echtzeit über die Pollenkonzentration – unterteilt in Bäume, Gräser und Unkräuter.

Die Wetterstation misst sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und dokumentiert die Daten in einer App, über die auch Langzeitverläufe eingesehen werden können. Nutzer erhalten auf Wunsch individuelle Warnmeldungen, etwa bei hoher Luftverschmutzung oder drohender Frostgefahr. Zudem lassen sich die Messwerte zur Automatisierung im Smart Home nutzen – die Station ist mit Apple Home, Alexa und Google Assistant kompatibel.

Neue Farben, bekannter Aufbau

Auch wenn Netatmo von einer optimierten Neuauflage spricht, bleibt die grundsätzliche Struktur unverändert. Das Außengerät ist weiterhin zylindrisch, das Innenmodul minimal angepasst. Farblich stehen nun neben dem klassischen Silber auch die Varianten „Sand“ und „Mint“ zur Wahl. Die Integration in das Home + Control Ökosystem des Herstellers ermöglicht darüber hinaus die Steuerung verbundener Geräte wie etwa Jalousien – etwa bei starker Sonneneinstrahlung.

Seit dem 10. Juni ist die neue Generation offiziell erhältlich. Bei Amazon wird sie derzeit zu einem Preis von 156,86 Euro angeboten. Im Lieferumfang enthalten sind neben den beiden Modulen auch Batterien sowie ein Handbuch. Käufer, die zusätzliches Zubehör wie Wind- oder Regenmesser benötigen, können dieses separat erwerben und weiterhin mit der Wetterstation nutzen.