Neues MacBook-Dock mit drei Display-Ausgängen jetzt erhältlich

Was die möglichen Transfer-Geschwindigkeiten angeht gibt Ugreen bis zu 104 MB/s über SD- und MicroSD-Karte an, bis zu 10 Gbps über die vorderseitig angebrachten USB-A und USB-C-Ports und bis zu 5 Gbps über die beiden USB-A-Steckplätze auf der Rückseite des Docks.

Insert

You are going to send email to