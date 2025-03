Neues MacBook Air M4: Tim Cook bestätigt Start „this week“

Dass Apple kurz vor einer Aktualisierung seines MacBook Air steht, gilt schon länger als gesetzt. Ein aktueller Tweet von Apple-CEO Tim Cook, schient nun jedoch die Einführung des neuen Rechners im Laufe der Woche zu bestätigen.

„This week“

Die kurze Wortmeldung beschränkt sich auf die Worte „This week“ und wird flankiert von einem sechssekündigen Video, das die „Air“-Tagline vor weiß-blauem Hintergrund darstellt. Damit scheint sich ein möglicher Bestellstart des neuen Modells zum Freitag abzuzeichnen.

Apple hat in der Vergangenheit mehrfach neue Produkte an einem Dienstag oder Mittwoch per Pressemitteilung angekündigt, ohne diese auch im Rahmen eines separaten Medien-Events zu präsentieren. Die letzte Generation des MacBook Air mit M3-Prozessor wurde im vergangenen März veröffentlicht. Zuvor hatte Apple das Gerät mit einem M2-Prozessor ausgestattet und Verbesserungen bei der Akkulaufzeit sowie der Unterstützung für externe Bildschirme vorgenommen.

M4-Chip setzt Fokus auf KI-Leistung

Es wird davon ausgegangen, dass Apple das MacBook Air mit einem M4-Prozessor ausstattet, um spezifisch auf die steigenden Performance-Anforderungen von KI-Anwendungen zu reagieren. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten schrittweise begonnen, seine Mac-Modelle mit dem M4-Prozessor auszustatten.

Neben dem iMac (2024) verfügen auch der aktuelle Mac Mini (2024) und das MacBook Pro mit 14 Zoll (14-inch, 2024) über den neuen Chip. Laut Apple sei der M4-Prozessor besonders für „Apple Intelligence“ optimiert, Apples KI-Werkzeugkasten, der ab April auch in Deutschland verfügbar werden soll.

Ein weiterer Schritt in Richtung leistungsfähigerer Hardware könnte der Arbeitsspeicher sein. Apple hat im vergangenen Jahr damit begonnen, alle Macs standardmäßig mit mindestens 16 GB RAM anzubieten. Dies dürfte auch die Untergrenze für künftige Modelle des beliebtesten Laptops in Apples Sortiment sein.

Das MacBook Air mit M3-Prozessor wird aktuell in drei unterschiedlichen Basiskonfigurationen zu Preisen zwischen 1.299 Euro und 1.759 Euro angeboten.

Die derzeit verfügbaren MacBook-Air-Modelle mit einer Bildschirmdiagonale von 13 Zoll.