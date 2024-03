Neues MacBook Air M3: Bei Amazon günstiger als bei Apple

Apple wird an diesem Freitag mit dem Verkauf der vorgestern per Pressemitteilung angekündigten MacBook Air Modelle beginnen, die in diesem Jahr erstmals mit den neuen M3 Chips ausgeliefert werden.

Zwar läuft die Vorbestellung bereits, die Auslieferung der neuen Gerätemodelle und die Verfügbarkeit in Apples Filialgeschäften startet jedoch erst ab dem 8. März.

Solltet ihr auf dem Markt für das neue MacBook Air sein, das nun auch zwei Videosignale an externe Monitore ausgeben kann, dann lohnt es sich in diesem Jahr (erstmals auch vor dem Verkaufsstart), die bei Amazon gelisteten Gerätemodelle mit der offiziellen Auswahl in Apples Online-Store zu vergleichen.

Seitdem Amazon wieder in den Verkauf von Apple-Produkten eingestiegen ist, startete der Online-Händler zuletzt stets mit dem Listenpreis und offerierte die ersten Preisnachlässe erst nachdem die neuen Gerätemodelle schon einige Wochen im Verkauf waren. In diesem Jahr lässt sich bei ausgewählten Modellen schon im Rahmen der Vorbestellung Geld sparen.

60 Euro günstiger als bei Apple

Zwei Beispiele: Das MacBook Air mit 15-Zoll Display, 8-Core CPU, 10-Core GPU, 16 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD Speicher kostet in der Farbvariante Mitternacht bei Apple offiziell 2.059 Euro.

Auf Amazon lässt sich das identische Modell mit einem Preisnachlass von 60 Euro bereits für 1.999 Euro ordern.

Das MacBook Air mit 15-Zoll Display, 8-Core CPU, 10-Core GPU, 8 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD Speicher kostet in der Farbvariante Polarstern bei Apple offiziell 1.829 Euro.

Auf Amazon lässt sich das selbe Modell mit einem Preisnachlass von 50 Euro bereits für 1.779 Euro ordern.

Amazon listet alle neuen Modelle des MacBook Air mit M3 in dieser Übersicht, in der sowohl die 13-Zoll-Variante als auch die 15-Zoll-Variante vertreten ist.