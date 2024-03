Anker 675: Monitorständer mit 12-in-1 Dock wieder verfügbar

Erstmals vorgestellt haben wir den Monitorständer mit integriertem 12-in-1-Dock Anfang 2023, seit dem vergangenen Frühjahr ist das Schreibtisch-Accessoire für 249 Euro im Handel erhältlich, wurde jedoch häufiger als vergriffen angezeigt und kämpfte immer wieder mit geringen Verfügbarkeiten.

12 Anschlüsse, ein Qi-Ladepad

Jetzt ist die USB-C-Docking-Station nicht nur erneut erhältlich, sondern wird aktuell auch mit einem Nachlass in Höhe von 50 Euro angeboten, der den Preis so auf 199 Euro reduziert. Der Monitorständer richtet sich an Nutzer von iMacs und MacBooks mit externen Monitoren und positioniert die Bildschirme nicht nur etwas ergonomischer, sondern versorgt euch zudem mit festen Anschlussplätzen für vorhandene Peripheriegeräte.

Die Docking-Station zeichnet sich durch eine umfangreiche Konnektivität aus und platziert die meisten Anschlüssen an der linken und der Unterseite des Gerätes.

Bis zu 100 Watt Ladeleistung

An den Seiten befinden sich je zwei USB-C und USB-A Ports, ein Kartenleser für SD- und microSD-Karten sowie eine Audio-Buchse. Die Unterseite hält HDMI, Gigabit-Ethernet, einen USB-C-Upstream-Port und einen zusätzlichen USB-A-Port bereit. Hier wird auch das 180-Watt- Netzteil angeschlossen. Für Nutzer des iPhone 12 und neuer ist an der Oberfläche des Geräts ein Qi-Ladepad integriert.

Zu den Funktions-Highlights der Docking-Station gehören die Möglichkeit, Laptops über den USB-C-Anschluss mit bis zu 100 Watt Ladeleistung zu versorgen, sowie die Videoausgabe über die HDMI-Schnittstelle mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hertz. In diesem Zusammenhang wichtig: Die Verbindung von USB-C-Bildschirmen mit dem Dock wird nicht unterstützt. Bei einer Höhe von 9 cm bietet die Docking-Station eine recht großzügige Ablagefläche von 22 cm x 54 cm.

Persönlich setzen wir diesen iMac-Ständer von Satechi ein.