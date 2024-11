Apple zum Mac mini: Man nutzt den Schalter sowieso nicht

Apples Entscheidung, den Einschaltknopf für den neuen Mac mini auf dessen Unterseite und zudem dann auch noch auf der vom Nutzer abgewandten Seite des Computers zu platzieren, wird weiterhin kontrovers diskutiert. Apples Marketing-Chef Greg Joswiak hat dies nun im Interview mit dem chinesischen Blog IT Home mit dem dadurch gewonnenen Platz begründet. Die Änderung sei nötig gewesen, um die Größe des Computers derart drastisch zu reduzieren.

Joswiak gibt sich dabei selbstbewusst und argumentiert, dass die Platzierung optimal sei und man einfach den Finger unter den Mac mini schieben könne, um den Schalter zu betätigen. Zudem würde man den Schalter ohnehin so gut wie nie benutzen.

Auf die Argumente der Kritiker geht Apple in solchen Diskussionen aber ohnehin niemals ein. Genauso wenig, wie an der Platzierung des Ladeanschlusses bei der Magic Mouse gerüttelt wird, sieht das Unternehmen bei dieser Design-Entscheidung für den Mac mini Verbesserungspotenzial. Dabei wäre es schon ein deutliches Plus, wenn man den Schalter von der Vorderseite des Computers aus betätigen könnte.

Apple hat sicher Recht damit, dass ein großer Teil seiner Kunden ihre Computer gar nicht mehr oder nur extrem selten ausschaltet. Dennoch wäre es schön, wenn das Unternehmen auch jene Nutzer respektiert, die hier – und sei es noch so wenig – Energie sparen wollen, weil sie ihren Desktop-Mac nur sehr unregelmäßig benutzen.

Lösungen aus dem 3D-Drucker

Aber es gibt ja 3D-Drucker und auf Portalen wie MakerWorld schlagen derzeit nahezu täglich neue Ideen für Erweiterungen auf, die besseren Zugang zu diesem Schalter ermöglichen.

Am besten gefällt uns dabei die Mac mini M4 Power Button Base. Hierbei handelt es sich um ein schlichtes Kreuz, das passgenau unter den kleinen Computer gestellt wird und so konstruiert ist, dass der Schalter betätigt wird, wenn man von oben auf den Mac mini drückt. Bei dieser Konstruktion hat man aber besser keine Katze im Haus…