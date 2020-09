Neuer Tado-Temperatursensor steuert Heizkörperthermostate

Tado erweitert seine Produktlinie um einen Funk-Temperatursensor das neue Gerät kann frei im Raum platziert werden und soll so eine bessere Temperatursteuerung ermöglichen.

Der Funk-Temperatursensor von Tado geht das Problem an, dass sich smarte Heizkörperthermostate die Raumtemperatur stets direkt an der Heizung und dies in der Regeln nicht jener Ort ist, an dem man sich gewöhnlich aufhält. Natürlich kann man sich mit diesem Umstand arrangieren, der Funksensor soll hier aber mehr Komfort und vor allem eine einfache Möglichkeit bieten, die Wunschtemperatur nicht nur einzustellen, sondern auch zu erreichen. Neben der Temperatur misst der neue Tado-Sensor auch die Luftfeuchtigkeit. Der Hersteller gibt die Genauigkeit des Geräts mit 0,01 Grad Celsius an.

Temperaturanzeige und Fernbedienung inklusive

Neben seiner Funktion als Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit zeigt der Funksensor auch die aktuelle Raumtemperatur an und kann dank einer integrierten Bedienoberfläche zudem zur Steuerung der Raumtemperatur verwendet werden.

Das kleine Gerät misst 104 Millimeter im Quadrat und trägt 18 Millimeter auf. Für die Stromversorgung sind 3 AAA Batterien zuständig, die Integration ins Tado-System läuft über Funk. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 79,99 Euro.