Neuer Kindle-Kopierschutz: Amazon schränkt USB-Übertragung ein

Welche Dateitypen Amazons Kindle-Geräte grundsätzlich unterstützen hat der Online-Händler in diesem Hilfe-Artikel zusammengetragen. So unterscheidet Amazon hier etwa auch zwischen der „An Kindle senden“-Funktion der iOS-Anwendung, dem Web-Upload und dem „Persönliche Dokumente-Service“, der über personalisierte E-Mail-Adressen genutzt werden kann.

Der Online-Händler Amazon hat den Transfer von digitalen Büchern auf seine Kindle-E-Reader eingeschränkt und bietet keine Möglichkeit mehr an, Titel die zum Bestand des Kindle Unlimited-Abonnements gehören per USB herunterzuladen beziehungsweise zu übertragen.

Insert

You are going to send email to