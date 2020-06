Neuer iMac zur WWDC: Ein Design-Update nach 8 Jahren

Apple soll die bevorstehende WWDC-Entwicklerkonferenz (diese startet Online am 22. Juni) dafür nutzen einen optisch überarbeiteten iMac vorzustellen, der das aktuelle, 2012 eingeführt Design mit millimeterdünnen Rändern und gewölbtem Rücken ablösen könnte.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020