Neuer iMac Pro: Später im Jahr als Ergänzung zum 24-Zoll iMac

Die tragbaren MacBooks des Unternehmens wurden mit hauchdünnen Tastaturen, fast ohne Peripherie-Anschlussmöglichkeiten, und mit bunt-verspielter Touch Bar ausgeliefert. Der Mac Pro, den Apple erst 2013 neu erfunden hatte, konnte wegen unzureichender Wärme-Ableitung im Inneren nicht kraftvoller gestaltet werden und wurde durch den iMac Pro ersetzt, der den vorhandenen iMacs sehr ähnlich war und sich vor allem in den Punkten Performance, Preis und Painting unterschied: Das neue Modell wurde erstmals auch in Spacegrau mit Spacegrauen Eingabegeräten angeboten.

Der schwarze Zylinder wartete damals schon seit Ewigkeiten auf eine Hardware-Revision, der iMac Pro brachte diese in bekannter Form. Statt weiterhin auf einen gesonderten Desktop-Modell zu setzen bot Apple seine beliebteste Maschine nun auch in einer Pro-Ausführung an und stellte die Weichen für die Zukunft.

Insert

You are going to send email to