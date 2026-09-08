Kompakter Stromer neu aufgelegt
Neuer Dacia Spring: CarPlay, App-Anbindung und 250 km
Dacia hat heute die zweite Generation des Spring vorgestellt und richtet den kleinen Elektroflitzer weiterhin vor allem auf Pendler und den Stadtverkehr aus. Der vollständig neu entwickelte Stromer basiert auf der RG-EV-small-Plattform der Renault Group, wird in Slowenien gefertigt und soll bis zu 250 Kilometer schaffen.
Für Apple-Nutzer interessanter als die Plattformbezeichnung ist allerdings der deutlich ausgebaute Bereich rund um Apps und Smartphone-Anbindung.
Der neue Spring wächst vor allem in der Breite. Dacia nennt ein Plus von 18 Zentimetern gegenüber dem Vorgänger. Der Elektromotor leistet 60 kW beziehungsweise 80 PS und liefert 175 Nm Drehmoment. Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,1 Sekunden, maximal sind 130 km/h möglich. Die nutzbare Kapazität des LFP-Akkus beträgt 27,5 kWh.
Kabelloses CarPlay ab Journey
Bei der Konnektivität unterscheidet Dacia zwischen zwei Systemen. In der Ausstattung Expression kommt Media Control zum Einsatz. Dabei übernimmt das eigene Smartphone einen Teil der Bedienoberfläche. Über die kostenlose Dacia-Media-Control-App lassen sich Radio und Medien steuern sowie weitere Funktionen nutzen. Eine Smartphone-Halterung sitzt dafür zentral im Armaturenbrett, erstmals lässt sich die Anwendung dort auch im Hochformat verwenden.
Mit der Ausstattung Journey folgt Media Nav Live. Das System nutzt einen 10,1 Zoll großen Touchscreen und unterstützt drahtloses Apple CarPlay sowie Android Auto. Hinzu kommen eine vernetzte Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und Kartenupdates für Europa. Dacia verspricht diese Navigationsdienste für acht Jahre.
Fahrzeugfunktionen landen ebenfalls in der App
Die Online-Anbindung beschränkt sich nicht auf Navigation und Musik. Laut Dacia gehören auch ein App Store, die zeitliche Planung von Ladevorgängen, die Vorklimatisierung des Innenraums und die Fahrzeugortung zu den verbundenen Diensten. Damit wandern mehrere Funktionen, für die früher der direkte Zugriff aufs Auto nötig war, auf Smartphone und Infotainment.
Informationen zu einer Unterstützung von Apples digitalem Autoschlüssel nennt Dacia dagegen bislang nicht. Andere Hersteller bereiten entsprechende Wallet-Integrationen derzeit aus. Zuletzt tauchten etwa Volkswagen in Apples Systemen und Xiaomi mit weiteren Hinweisen auf. Beim neuen Spring bleibt es vorerst bei klassischer Fahrzeuganbindung über App und CarPlay.
Dacia positioniert den Spring erneut als kleinen Elektro-Stadtwagen für unter 20.000 Euro. Nach Angaben des Herstellers legen Besitzer der bisherigen Generation im Schnitt 34 Kilometer pro Tag zurück, drei Viertel laden zu Hause. Einen konkreten Preis für die neue Generation nennt Dacia in der aktuellen Ankündigung noch nicht.
Was kostet denn die App Anbindung später im Abo, mittlerweile eine für mich wichtige Frage!
Sieht leider fürchterlich aus. Diese hochgezogene Gürtellinie ist ein Graus
Was kostet denn später die App Anwendung, das Abo ist für mich mittlerweile wichtiger geworden.
250 KM ist ja wohl ein Witz. Und im Winter sind es dann noch 50….
Tolles Budget Auto mit zeitgemäßen Funktionen. Wie sieht’s denn aus mit V2L und Energien zu Hause nutzen?
Tolles Auto und zeigt schön, dass die Preisdiskussion falsch ist, eAutos sind nicht teurer (sind sie in Summe schon lange nicht mehr).
Da fährt man extra voll geladen los und bleibt liegen. Warum ist es zulässig mit Werten zu werben die nie der Realität entsprechen. Das sollte verboten werden und ganz einfach zu Schadensersatz führen. Nur so bekommt der Kunde, der das alles schliesslich bezahlt, endlich die Entscheidungshilfe die er braucht.
Ansonsten kann man das nur boykottieren.
ich habe damals circa 18.000 € dafür bezahlt, habe eine Prämie vom französischen Staat über 5000 € dafür bekommen, somit hat mich das Auto 13.000 € gekostet. Diesen Preis wird man mit dem ganzen Schnickschnack, der in dieser zweite Generation eingebaut wird bestimmt nicht mehr halten können! Schade, denn eigentlich braucht man ja bloß vier Räder und einen Motor.
Was die Reichweite angeht, wurde uns seinerzeit eine Reichweite von über 300 km im Stadtverkehr versprochen. Das haben wir natürlich nie erreicht. Aber auf dem Land waren, mit neue Batterie bei Temperaturen über 25 C 240 km schon drin. Im Winter, wenn die Temperaturen bei 5 sind, fällt die Reichweite gerne mal unter 170 km.
Trotzdem ein sehr schönes Auto für lokale Strecken, welches inzwischen mehr Kilometer pro Jahr Laufleistung hat als unser Verbrenner.