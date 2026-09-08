Neuer Dacia Spring: CarPlay, App-Anbindung und 250 km

Dacia hat heute die zweite Generation des Spring vorgestellt und richtet den kleinen Elektroflitzer weiterhin vor allem auf Pendler und den Stadtverkehr aus. Der vollständig neu entwickelte Stromer basiert auf der RG-EV-small-Plattform der Renault Group, wird in Slowenien gefertigt und soll bis zu 250 Kilometer schaffen.

Für Apple-Nutzer interessanter als die Plattformbezeichnung ist allerdings der deutlich ausgebaute Bereich rund um Apps und Smartphone-Anbindung.

Der neue Spring wächst vor allem in der Breite. Dacia nennt ein Plus von 18 Zentimetern gegenüber dem Vorgänger. Der Elektromotor leistet 60 kW beziehungsweise 80 PS und liefert 175 Nm Drehmoment. Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,1 Sekunden, maximal sind 130 km/h möglich. Die nutzbare Kapazität des LFP-Akkus beträgt 27,5 kWh.

Kabelloses CarPlay ab Journey

Bei der Konnektivität unterscheidet Dacia zwischen zwei Systemen. In der Ausstattung Expression kommt Media Control zum Einsatz. Dabei übernimmt das eigene Smartphone einen Teil der Bedienoberfläche. Über die kostenlose Dacia-Media-Control-App lassen sich Radio und Medien steuern sowie weitere Funktionen nutzen. Eine Smartphone-Halterung sitzt dafür zentral im Armaturenbrett, erstmals lässt sich die Anwendung dort auch im Hochformat verwenden.

Mit der Ausstattung Journey folgt Media Nav Live. Das System nutzt einen 10,1 Zoll großen Touchscreen und unterstützt drahtloses Apple CarPlay sowie Android Auto. Hinzu kommen eine vernetzte Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und Kartenupdates für Europa. Dacia verspricht diese Navigationsdienste für acht Jahre.

Fahrzeugfunktionen landen ebenfalls in der App

Die Online-Anbindung beschränkt sich nicht auf Navigation und Musik. Laut Dacia gehören auch ein App Store, die zeitliche Planung von Ladevorgängen, die Vorklimatisierung des Innenraums und die Fahrzeugortung zu den verbundenen Diensten. Damit wandern mehrere Funktionen, für die früher der direkte Zugriff aufs Auto nötig war, auf Smartphone und Infotainment.

Informationen zu einer Unterstützung von Apples digitalem Autoschlüssel nennt Dacia dagegen bislang nicht. Andere Hersteller bereiten entsprechende Wallet-Integrationen derzeit aus. Zuletzt tauchten etwa Volkswagen in Apples Systemen und Xiaomi mit weiteren Hinweisen auf. Beim neuen Spring bleibt es vorerst bei klassischer Fahrzeuganbindung über App und CarPlay.

Dacia positioniert den Spring erneut als kleinen Elektro-Stadtwagen für unter 20.000 Euro. Nach Angaben des Herstellers legen Besitzer der bisherigen Generation im Schnitt 34 Kilometer pro Tag zurück, drei Viertel laden zu Hause. Einen konkreten Preis für die neue Generation nennt Dacia in der aktuellen Ankündigung noch nicht.