Neuer Apple Store Rom haucht historischem Gebäude neues Leben ein

Mit dem Apple Store Via del Corso in Rom nimmt Apple in dieser Woche sein 17. Ladengeschäft in Italien in Betrieb. Die Neueröffnung ist mit Blick auf das den neuen Apple Store beherbergende historische Gebäude auch überregional von Bedeutung. Apple zufolge wird dadurch der historische Palazzo Marignoli bewahrt, zugleich könnte sich die als eines der bedeutendsten Restaurierungsprojekte des Unternehmens beschriebene Objekt durchaus als interessante Anlaufstelle bei einem Besuch in der italienischen Hauptstadt etablieren.

Im Inneren der sich über mehrere Stockwerke erstreckenden neuen Apple-Filiale beeindrucken Wände und Bodenbeläge aus Marmor sowie eine monumentale Treppe aus dem Jahr 1888. Tageslicht strömt über die zur Via del Corso hin gelegenen großflächigen Glasfenster ins Innere des neuen Apple-Ladengeschäfts.

Apple will die frisch renovierten Innenräume schnellstmöglich wieder mit Leben füllen und hat bereits die Durchführung vielfältiger „Today at Apple“-Sessions zu Themen wie Fotografie und Video, Musik, Programmierung, Kunst, Design sowie Workshops mit lokalen Künstlern angekündigt. Die Veranstaltungen sollen stattfinden, sobald dies den Bestimmungen zufolge wieder möglich ist.