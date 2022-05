Neue Workshops: Apple bringt die „Creative Studios“ nach Deutschland

In diesem Jahr bietet Apple neben „App-Design“ und „Musik, Radio und Podcasts“ auch die Workshops zu den Bereichen „Bücher und Storytelling“, „Kunst und Design“ sowie „Fotografie, Film und TV“ an.

Apple will mit seinen Creative Studios unterrepräsentierte Communitys auf der ganzen Welt erreichen und hat für New York etwa einen App-Design-Workshop für „Frauen und nicht-binäre Kreative“ angekündigt, in dessen Verlauf die Teilnehmer Mentoring erfahren sollen, Einblicke in die App-Entwicklung bekommen und mit Ressourcen versorgt werden, die beim Bau eigener Applikationen zu Hand gehen sollen. Dabei hofft Apple auf neue App-Ideen mit „sozialer Wirkung“.

Apple hat heute angekündigt, die so genannten Creative Studios auch nach Deutschland bringen zu wollen. Bei der kreativen Workshop-Serie, die der Konzern in seinen Filialgeschäften rund um den Globus veranstaltet, soll nun erstmals auch Berlin berücksichtigt werden.

Insert

You are going to send email to