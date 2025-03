Neue Trailer: Formel-1-Action, dystopisches Sci-Fi und Lilo & Stitch

Gleich eingebettet, haben wir euch eine Auswahl der neuesten Trailer zusammengefasst, die einen Ausblick auf die anstehenden Film- und Serien-Highlights geben, die noch im ersten Halbjahr 2025 erscheinen werden.

Von Rennszenen mit Brad Pitt über düstere Zukunftsvisionen bis hin zu historischen Romanzen ist für verschiedene Geschmäcker etwas dabei – sowohl für Kinogänger als auch für Streaming-Freunde.

Formel-1-Action und dystopische Zukunft

Mit „F1“ bringt Apple Original Films einen Kinofilm in die Kinos, der den Rennsport mit einer fiktiven Geschichte verbindet. Brad Pitt spielt Sonny Hayes, einen ehemaligen Formel-1-Fahrer, der nach einem Unfall aus der Rennserie ausschied und nun eine letzte Chance auf ein Comeback erhält.

Regisseur Joseph Kosinski, bekannt für „Top Gun: Maverick“, setzt dabei auf spektakuläre Aufnahmen, die teilweise während echter Grand-Prix-Wochenenden entstanden sein sollen. Der Film startet Ende Juni 2025 in den Kinos.

Netflix setzt mit der siebten Staffel von „Black Mirror“ erneut auf düstere Zukunftsszenarien. Die Anthologie-Serie erzählt in sechs neuen Episoden Geschichten, die sich mit den Schattenseiten moderner Technologie und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen. Inhaltliche Details sind noch begrenzt, jedoch bleibt das bekannte Konzept bestehen: Jede Folge präsentiert eine abgeschlossene Handlung mit wechselnder Besetzung.

Historische Romanze und Familienabenteuer

Mit „The Lady’s Companion“ erscheint auf Netflix eine achtteilige Serie, die eine romantische Geschichte in historischem Gewand erzählt. Die Produktion stammt von den Machern von „Cable Girls“ und folgt einer jungen Frau, die in eine neue gesellschaftliche Schicht eintaucht. Der Trailer gibt erste Einblicke in das aufwendig inszenierte Drama, das ab dem 28. März 2025 verfügbar sein soll.

Disney setzt unterdessen auf eine Neuverfilmung eines beliebten Klassikers: „Lilo & Stitch“ kommt als Realfilm ins Kino. Die Geschichte bleibt der Vorlage treu und erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem hawaiianischen Mädchen und einem außerirdischen Wesen. Der Kinostart ist für den 22. Mai 2025 geplant.

Reality-Wettkampf und Familienchaos

Prime Video setzt mit der zweiten Staffel von „The 50“ auf Reality-Unterhaltung. 50 mehr oder weniger bekannte Reality-Stars treten in einem Schloss gegeneinander an und kämpfen um einen Gewinn, der einem ihrer Follower zugutekommen soll. Die erste Staffel punktete mit überraschenden Wendungen, in der Fortsetzung treffen ehemalige Teilnehmer auf neue Herausforderer. Die ersten Episoden erscheinen am 24. März 2025.

Auf Apple TV+ erscheint „Government Cheese“, eine surreale Familienkomödie, die im Jahr 1969 spielt. Die Serie dreht sich um einen Mann, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis versucht, wieder Teil seiner Familie zu werden. Dabei muss er feststellen, dass sich während seiner Abwesenheit vieles verändert hat. Die Mischung aus Retro-Ästhetik und humorvoller Gesellschaftsanalyse wird ab dem 16. April 2025 zu sehen sein.