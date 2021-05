Neue Telekom-Hardware: Speedport Smart 4 und Speed Home WLAN

Die neuen Geräte kommen in den nächsten zwei Wochen in den Handel. Der Speedhome Smart 4 wird vom 8. Juni an zum Preis von 169,99 Euro oder im „Heimnetz Paket Smart” zum monatlichen Mietpreis von 5,95 Euro erhältlich sein. Der Repeater Speed Home WLAN wird bereits eine Woche vorher vom 1. Juni an zum Preis von 79,99 Euro oder im Paket mit WLAN-Tarifen für monatlich 3,95 Euro erhältlich sein.

Ergänzend bringt die Telekom mit dem Speed Home WLAN noch einen Mesh-Repeater auf den Markt, der dazu beitragen soll, auch in verwinkelten Wohnungen oder über größere Entfernungen für stabile WLAN-Verbindungen zu sorgen. Der Speed Home WLAN lässt sich auch in Verbindung mit anderen Mesh-Geräten der Telekom verwenden, beispielsweise der MagentaTV Box.

Der Speedport Smart 4 ist für den Einsatz an Anschlüssen vom Typ ADSL, ADSL 2+ und VDSL gedacht und unterstützt gleichermaßen die von der Telekom genutzten Technologien Vectoring, Supervectoring und Glasfaser – letztes allerdings nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Glasfasermodem.

