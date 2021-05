Cloud-Gaming-Dienst Shadow verdoppelt seinen Monatspreis

Die Preiserhöhung soll für Neu- sowie Bestandskunden gelten. Bestehende Nutzer des Dienstes sollten dieser Tage bereits per E- Mail auf die kommende Preisänderung hingewiesen worden sein. Erste Unmutsbekundungen haben uns als Reaktion darauf in Form von Leserzuschriften bereits erreicht.

So wurden die bisher von Shadow angebotenen Preisstufen „Boost“, „Ultra“ und „Infinite“ auf das Basisangebot „Shadow Boost“ zusammengeschrumpft, welches fortan pauschal unter der Bezeichnung „Shadow“ vermarktet wird. Abonnenten haben darüber weiterhin Zugriff auf einen „Spielerechner in der Cloud“, der die Grafikleistung mindestens einer Geforce GTX 1080 bereithält. Die zuvor erhältlichen teureren Pakete, die unter anderem die Leistung von Nvidias RTX-Grafikkarten als Option bereithielt, stehen künftig nicht mehr zur Auswahl.

