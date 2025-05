„Stream Deck Everywhere“: Elgato erweitert Stream-Deck-Plattform

Der Zubehöranbieter Elgato, ein Tochterunternehmen des auf Gaming-Komponenten spezialisierten US-Herstellers Corsair, hat im Rahmen der Fachmesse Computex seine neue Strategie „Stream Deck Everywhere“ vorgestellt. Ziel ist es, die bislang vor allem bei „Content Creators“ verbreitete Tastenplattform „Stream Deck“ in weitere Anwendungsbereiche zu bringen. Im Zentrum stehen vier Produktneuheiten, die sich sowohl an professionelle Entwickler als auch an ambitionierte Heimnutzer richten.

Beliebt bei Videomachern: Das klassische Stream Deck

Mit dem sogenannten Stream Deck Module richtet sich Elgato an Anwender, die das Tastenfeld in eigene Geräte integrieren wollen. Die Module sind in Varianten mit 6, 15 oder 32 Tasten erhältlich und werden in einem robusten Aluminiumgehäuse ausgeliefert, das sich direkt in andere Hardwarelösungen einbauen lässt. Laut Hersteller ist das Modul vollständig mit der bekannten Stream-Deck-Software kompatibel, auch die Nutzung externer Apps soll möglich sein. Eine umfangreiche Dokumentation soll Entwicklern dabei helfen, die Technik ohne großen Aufwand in eigene Projekte einzubinden.

Komplett modular: Die Stream Deck Module für Hardware-Bastler

Software-Deck und Netzwerklösung erweitern Einsatzorte

Neben der modularen Hardware hat Elgato auch eine Softwarelösung angekündigt. Der „Virtual Stream Deck“ soll die Steuerung ohne physisches Gerät ermöglichen. Nutzer können individuell belegbare Steuerelemente direkt auf dem Bildschirm platzieren und diese per Mausklick oder Tastenkürzel aktivieren. Zum Start wird die Software nur für Besitzer bestimmter Corsair-Geräte freigegeben, perspektivisch soll sie jedoch auch auf weiteren Geräten wie Touchscreens oder Tastaturen zur Verfügung stehen.

Virtual Stream Deck: Eine reine Software-Lösung

Ergänzt wird das Portfolio durch eine neue Netzwerkschnittstelle, mit der sich bestehende Stream-Deck-Geräte via Ethernet anbinden lassen. Das sogenannte Network Dock erlaubt auch die Nutzung per Power over Ethernet (PoE) und eröffnet damit Einsatzmöglichkeiten abseits des klassischen Schreibtischs – etwa in Produktionsumgebungen oder bei fest installierten Kontrollsystemen.

Network Dock: Eine neue Netzwerkschnittstelle

Neue Tastenvariante mit Scherenmechanik

Abgerundet wird die Produktoffensive durch eine überarbeitete Version des bestehenden Stream Deck MK.2. Statt der bisherigen Membrantechnologie kommt hier eine Scissor-Switch-Technik zum Einsatz, wie sie von klassischen Notebook-Tastaturen bekannt ist. Der reduzierte Tastenhub und das präzisere Tippgefühl sollen vor allem bei schnellen, häufig wiederholten Eingaben Vorteile bieten und ermöglichen auch neue Anwendungen im Bereich der textbasierten Steuerung.

Stream Deck mit neuer Scissor-Switch-Technik