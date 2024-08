Neue Staffeln von „Only Murders in the Building“ und „Bad Sisters“

Bei Disney+ startet demnächst die vierte Staffel von „Only Murders in the Building“. Nachdem bereits die ersten drei Staffeln der Comedy-Serie sehr unterhaltsam waren, stehen die neuen Episoden hier fest im Kalender.

In der Emmy-prämierten Serie spielen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez drei Amateur-Podcaster, die im New Yorker Appartement-Komplex Arconia West Towers leben und dort von einem Mordfall in den nächsten rutschen. Während die Polizei stets in die falsche Richtung ermittelt, sorgt das Podcast-Trio stets für die zumeist von turbulenten Umständen begleitete korrekte Aufklärung der Fälle.

Wie bereits in der vergangenen Staffel zählt auch diesmal wieder Meryl Streep zu den Gaststars. Zudem haben in der vierten Staffel der Serie unter anderem Eva Longoria und Eugene Levy Gastauftritte.

In der neuen Staffel von „Only Murders in the Building“ muss sich das Amateur-Podcasting-Trio mit den erschütternden Ereignissen rund um Charles’ Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki auseinandersetzen, die am Ende der dritten Staffel ihren Höhepunkt fanden. Die zentrale Frage, ob sie oder Charles das eigentliche Ziel war, führt die drei schließlich bis nach Los Angeles, wo in einem Hollywood-Studio ein Film über den „Only Murders“-Podcast geplant wird.

Die neuen Folgen werden vom 27. August an auf Disney+ zu sehen sein.

„Bad Sisters“ geht in Staffel 2

Auf Apple TV+ gibt es vom 13. November an neue Folgen der amüsanten Krimiserie „Bad Sisters“ zu sehen. In der zweiten Staffel sehen sich die Schwestern mit neuen Verdachtsmomenten gegen sie konfrontiert, was sie einmal mehr dazu veranlasst, noch enger zusammenzurücken und besonders aufmerksam auf ihre Außenwelt zu achten.

Falls ihr kein aktives Abo bei Apple TV+ laufen habt, wollen wir hier nochmal an die Möglichkeit erinnern, mit Clan das als Vorlage für „Bad Sisters“ dienende belgische Original in der Mediathek von Arte anzusehen.