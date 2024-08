Apple-Guthaben bei Penny bis Sonntag günstiger

Wenn ihr vor dem Wochenende noch euer Apple-Guthaben aufstocken möchtet, bieten sich die Webseite Penny-Kartenwelt oder die Penny-Filialen als ideale Anlaufstelle an. Dies gilt jedoch nur, wenn ihr am Payback-Bonusprogramm teilnehmt, denn in diesem Fall erhaltet ihr beim Kauf der Gutscheine einen indirekten Preisnachlass von zehn Prozent.

Die Sonderaktion bei Penny für Apple-Geschenkkarten läuft noch bis Sonntag, den 25. August. Es ist davon auszugehen, dass sie auch in allen Filialen des Discounters verfügbar ist. Trotzdem ist es ratsam, vorher einen Blick in den Prospekt eurer Filiale zu werfen, um sicherzugehen. Wichtig ist auch, dass ihr den Aktionscoupon für die Punktegutschrift verwendet und eure Payback-Karte an der Kasse vorzeigt.

Zu beachten ist, dass die zusätzlichen Payback-Punkte nur beim Kauf von Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro gutgeschrieben werden. Geschenkkarten mit variablen Beträgen sowie die kleine 15-Euro-Karte sind von der Aktion ausgenommen. Der Bonus wird in Form eines 20-fachen Punktwerts für diesen Kauf gutgeschrieben. Normalerweise erhält man bei Payback pro zwei ausgegebene Euro einen Punkt. Im Rahmen der aktuellen Penny-Aktion bekommt ihr jedoch beispielsweise beim Kauf einer Apple-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1000 Payback-Punkte, was einem Gegenwert von 10 Euro entspricht.

Payback-Guthaben auszahlen lassen

Wie immer sei erwähnt, dass Payback nach außen hin primär die Möglichkeit bewirbt, das Punkteguthaben für den Kauf von ausgewählten Artikeln einzusetzen. Tatsächlich besteht jedoch auch die Möglichkeit, sich den Gegenwert in Bargeld auszahlen zu lassen. Der Betrag wird in diesem Fall auf euer persönliches Bankkonto überwiesen.

Um diese Auszahlung vorzunehmen, müsst ihr euch auf der Payback-Webseite anmelden und die Option zur Einlösung der Punkte in Bargeld auswählen. Hier könnt ihr entscheiden, wie viele Punkte ihr in Geld umwandeln möchtet. Der Betrag wird dann innerhalb weniger Tage auf euer Konto überwiesen.