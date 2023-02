Neue Sonos-Lautsprecher: Era 100 und Era 300 im Anmarsch

Den jetzt bekanntgewordenen Namen nach zu urteilen könnten der „Sonos Era 100“ und der „Sonos Era 300“ in die Fußstapfen des Sonos One und des Sonos Play:3 treten der nach seiner Einstellung bislang nicht durch einen vergleichbar positionierten Lautsprecher beerbt wurde.

Laut Sanus sollen die neuen Sanus-Elite-Wandhalterungen zum Anfang des zweiten Quartals 2023 mit einem Verkaufspreis von rund 80 US-Dollar in den Markt starten und dann sowohl die „Sonos Era 100“ als auch die „Sonos Era 300“ aufnehmen können. Auch ein fast dreimal so teurer Aufsteller mit der Produktbezeichnung BSSEA2-B1 ist für die noch unveröffentlichten Sonos-Modelle geplant.

