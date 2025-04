Neue Saug- und Wischroboter von ECOVACS und MOVA starten

Am heutigen Donnerstag erweitern gleich drei Hersteller ihr Sortiment an smarten Reinigungsgeräten: Nach Eufy haben nun auch ECOVACS und MOVA den Verkaufsstart neuer Modelle angekündigt, die auf Nutzer mit unterschiedlich hohen Ansprüchen an die automatisierte Haushaltsreinigung abzielen.

ECOVACS DEEBOT T30C (links) und MOVA V50 Ultra Complete (rechts)

Während Eufy mit dem E28 etwas aus der Reihe getanzt ist und einen Saugroboter mit zusätzlichem Nassreinigungsmodul für den manuellen Einsatz vorgestellt hat, präsentiert ECOVACS mit dem T30C solide Kost in der preislichen Mittelklasse, die Dreame-Schwester MOVA bringt mit dem V50 UltraComplete ihr diesjähriges Flaggschiff auf den Markt.

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI

Mit dem DEEBOT T30C OMNI stellt ECOVACS ein neues Modell seiner T-Serie vor. Der Roboter kombiniert Saug- und Wischfunktionen und bietet eine maximale Saugleistung von 18.000 Pa. Eine Besonderheit ist das ZeroTangle 3.0-System, das dafür sorgt, dass sich Haare nicht in der Bürstenrolle verfangen. Darüber hinaus kommt TruEdge 2.0 zum Einsatz – eine Technologie, die es dem Sauger ermöglicht, besonders nah an Kanten und Rändern zu reinigen.

Die neue OMNI-Station bringt zusätzliche Automatisierungen mit: Neben der Entleerung und Moppreinigung kann nun auch Reinigungsmittel automatisch beigemischt werden. Die Akkukapazität liegt bei 5.200 mAh, was längere Reinigungsvorgänge ohne Ladepausen ermöglicht. ECOVACS hebt zudem hervor, dass das neue Modell in mehreren Punkten leistungsfähiger als sein Vorgänger DEEBOT T30 ist. Der DEEBOT T30C OMNI ist ab sofort zum Preis von 699 Euro erhältlich.

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI

Preis: 699 Euro

699 Euro Saugleistung: 18.000 Pa

18.000 Pa Akku: 5.200 mAh

5.200 mAh Automatische Reinigungsmittelzugabe

ZeroTangle 3.0 zur Haarvermeidung

TruEdge 2.0 für randnahe Reinigung

MOVA bringt den V50 Ultra Complete auf den Markt

Parallel dazu startet MOVA den Vertrieb des V50 Ultra Complete. Auch dieses Modell vereint Saug- und Wischfunktionen, legt dabei aber besonderen Wert auf Hygiene und Anpassungsfähigkeit im Alltag. Herzstück ist das DuoSolution-System, das den Wischmopp mit 50 °C heißem Wasser reinigt. Nutzer können zwischen zwei Flüssigkeiten wählen – eine davon ist speziell zur Entfernung von Tiergerüchen konzipiert.

Bei der Navigation setzt MOVA auf einen höhenverstellbaren DToF-Sensor, der sich für flache Möbel absenken lässt und im ausgefahrenen Zustand einen 360-Grad-Raumüberblick ermöglicht. Zusätzlich kann der Roboter mithilfe des StepMaster-Systems Höhenunterschiede bis zu sechs Zentimeter überwinden. Kurz: Der V50 Ultra Complete erinnert stark an den X50 Ultra Complete von Dreame.

MOVA V50 Ultra Complete

Preis: 1.299 Euro

1.299 Euro Saugleistung: 24.000 Pa

24.000 Pa Akku: 6.400 mAh

6.400 mAh Thermo-Wischen mit 50 °C

OmniDry-Heißlufttrocknung & UV-Sterilisation

StepMaster zur Hindernisüberwindung

Haustierfunktionen inkl. Kamera und Vlogs

Zur Ausstattung gehört außerdem die OmniDry-Basisstation, die Mopp und Staubbehälter mit Heißluft trocknet und per UV-Licht sterilisiert. Für Haustierhaushalte bietet das Gerät spezielle Reinigungsmodi und zusätzliche Funktionen wie Fernüberwachung und automatische Videoaufnahmen. Der V50 Ultra Complete unterstützt das Matter-Protokoll, ist im Handel sowie auf amazon.de erhältlich und wird zum Marktstart mit einem kostenlosen Wartungskit sowie einem Preisnachlass von 100 Euro angeboten.