20 Jahre YouTube: Neue Funktionen zum Jubiläum

Googles Videoportal YouTube feiert in diesem Monat seinen 20. Geburtstag. Die Plattform, die mit einem 19-sekündigen Zoo-Clip begann, hat sich in zwei Jahrzehnten zu einem zentralen Bestandteil der digitalen Medienlandschaft entwickelt. Zum Jubiläum stellt YouTube mehrere neue Funktionen vor, die vor allem Premium-Nutzern zugutekommen.

Radio und neue Geschwindigkeiten für Premium-Nutzer

Neu ist unter anderem die Funktion Ask Music, mit der sich individuelle Radiostationen erstellen lassen. Nutzer können über die App ihre Musikvorlieben mitteilen, woraufhin ein personalisierter Audio-Stream generiert wird. Vorerst steht das Angebot nur englischsprachigen Nutzern in ausgewählten Ländern zur Verfügung, eine Ausweitung auf weitere Regionen ist jedoch geplant.

Auch die Steuerung der Videowiedergabe wird erweitert: Premium-Abonnenten können auf mobilen Geräten nun eine Wiedergabegeschwindigkeit von bis zu vierfach (4x) wählen. Die bisherigen Optionen reichten lediglich bis zur doppelten Geschwindigkeit. Die neuen Stufen – darunter auch Zwischenwerte wie 2,5x oder 3x – sollen vor allem Nutzern entgegenkommen, die Videos in kurzer Zeit durchsehen möchten.

Verbesserungen auch für Fernsehnutzer

Für das Streaming auf großen Bildschirmen kündigt YouTube eine überarbeitete Nutzeroberfläche an. Im Sommer sollen Verbesserungen bei Navigation, Qualitätseinstellungen und der Anzeige von Kommentaren und Kanalinformationen verfügbar werden. Die Bedienung über Fernbedienung oder Smart-TV-Apps soll damit intuitiver und übersichtlicher werden.

Zudem erweitert YouTube die bereits testweise eingeführte Funktion, per Sprachaufnahme auf Kommentare zu antworten. Diese Möglichkeit soll künftig einem größeren Kreis an Videoerstellern offenstehen. In Kombination mit der hohen Kommentarbeteiligung – laut YouTube werden täglich über 100 Millionen Kommentare abgegeben – soll das den Austausch zwischen Nutzern und Creators intensivieren.

Ein weiteres neues Feature wurde für YouTube TV angekündigt: Hier soll es demnächst möglich sein, mehrere Inhalte gleichzeitig anzusehen. Die sogenannte Multiview-Ansicht war bisher Sportübertragungen vorbehalten.