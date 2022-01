Neue Satechi-Hubs: USB4 8K Multiport-Adapter und Pro Hub Max

Während hierzulande gerade erst der Vorgänger in den Handel kommt, hat Satechi bereits einen USB 4 Multiport-Adapter mit 8K HDMI angekündigt. Der bislang leistungsfähigste USB-C-Hub des Herstellers soll zunächst in den USA mit einem Preis von 149,99 Dollar in den Verkauf gehen.

Falls euch die Tatsache stutzig macht, dass macOS dem Anschluss von externen Bildschirmen mit 8K Auflösung noch gar nicht unterstützt, sei darauf hingewiesen, dass Satechi mit dem neuen Zubehör auch andere Betriebssysteme im Auge hat. Doch verträgt sich nicht nur das Design der Neuvorstellung, sondern auch der sonstige Funktionsumfang sehr gut mit aktuellen Apple-Rechnern.

Satechi setzt hier bereits auf Kompatibilität mit dem nächsten USB-Standard 4 und bietet neben 8K HDMI auch Anschlüsse für Gigabit-Ethernet, USB-A, 3,5 mm Audio und Lesegeräte für microSD- und SD-Karten. Zudem liefert der Adapter in Verbindung mit einem entsprechenden Netzteil auch bis zu 100 Watt Ladeleistung über USB-C PD.

Satechi Pro Hub Max für MacBook Pro 2021

Ebenfalls neu im Satechi-Programm ist der Pro Hub Max als kompakter Multiport-Adapter für die neuen Modelle des MacBook Pro aus dem Jahr 2021.

Der Pro Hub Max ist so konzipiert, dass er bei den mit M1 Pro oder M1 Max ausgestatteten Notebooks links neben den Apples MagSafe-3-Stecker aufgesteckt wird, und die beiden dort vorhandenen USB-C-Anschlüsse auf USB-C PD, HDMI mit bis zu 60 Hz, Gigabit-Ethernet sowie Datenanschlüsse der Standards USB-C und USB-A, einen Kartenleser und einen Audio-Anschluss mit 3,5 mm Klinke erweitert.

Satechi bringt den Pro Hub Max in den Farbvarianten Space Grau und Silber ebenfalls zunächst in den USA auf den Markt. Der Verkaufspreis ist dort mit 99 Dollar angesetzt. Mit einer Markteinführung hierzulande rechnen wir in beiden Fällen bis zum Sommer. In der Regel sind die Produkte des Herstellers bereits wenige Wochen nach ihrem US-Start auch global verfügbar. Wir halten euch auf dem Laufenden.