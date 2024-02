Neue Option: ChatGPT jetzt mit eigenem Gedächtnis

OpenAI, das Unternehmen hinter dem künstlich-intelligenten Chatbot ChatGPT, wird seinen KI-Textgenerator zukünftig mit einem eigenen Gedächtnis versehen, das Anwender optional einschalten können. Die neue Gedächtnisfunktion soll es dem Chatbot ermöglichen, sich an Details vergangener Gespräche zu erinnern, die in zukünftigen Konversationen erneut hilfreich sein könnten.

Das neue Feature, das derzeit noch als Experiment beschrieben wird und nur einer kleinen Nutzergruppe zur Verfügung steht, soll zukünftige Dialoge nützlicher und effizienter gestalten, indem die wiederholte Eingabe von Basisinformationen vermieden wird.

Für Free- und Plus-Konten

Dabei sollen Anwender die volle Kontrolle über die neue Gedächtnisfunktion haben und explizit festlegen können, welche Informationen das System im Hinterkopf behalten soll. Anwender haben zudem die Möglichkeit nachzufragen, was gespeichert wurde und können veranlassen, dass bestimmte Inhalte wieder vergessen werden.

Initial wird die neue Funktion nur einer kleinen Gruppe von ChatGPT Free- und ChatGPT Plus-Nutzern zur Verfügung stehen. Diese können ChatGPT dann dazu auffordern, sich besonders wichtige Inhalte zu merken, oder darauf hoffen, dass die eigenständige Erkennung relevanter Informationen bereits ausgereift genug ist.

Erinnerungen lassen sich löschen

Nach Angaben von OpenAI soll sich ChatGPT so etwa an bevorzugte Formate für Besprechungsnotizen erinnern oder persönliche und berufliche Informationen in seinen Antworten berücksichtigen, die ihm zuvor mitgeteilt wurden.

Die Gedächtnisinhalte sind nicht an einzelne Konversationen gekoppelt, sondern können losgelöst von diesen verwaltet, bearbeitet und auch wieder gelöscht werden. Um neue Konversationen zu führen, die nicht auf das Gedächtnisrepertoire zugreifen, steht die neue Option „temporärer Chat-Modus“ zur Verfügung.

Verfügbar ist das neue Gedächtnis von ChatGPT im Bereich Account > Settings > Personalization > Manage Memory.