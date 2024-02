Zuckerberg zur Apple Vision Pro: Quest 3 klar überlegen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat in der Nacht zum Mittwoch ein dreiminütiges Instagram-Video veröffentlicht, in dessen Verlauf der Meta-CEO seine ersten Eindrücke der neuen Apple Vision Pro teilt und diese mit der Meta Quest 3 vergleicht.

Zuck on the Apple Vision Pro He's still got fire in him, love to see it pic.twitter.com/httIBlpZJX — Sheel Mohnot (@pitdesi) February 13, 2024

Schwerer, unausgereifter, schlechter

Zuckerberg betont dabei, dass die Meta Quest 3 nicht nur das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten würde (die Kosten betragen etwa ein Siebtel der Apple Vision Pro), sondern seiner Meinung nach auch das insgesamt bessere Produkt sei.

Zwar hätten beide Unternehmen unterschiedliche Designentscheidungen getroffen und würden so Geräte abliefern, die jeweils eigene Stärken mitbringen, die Quest 3 sei für die meisten Anwendungsfälle im Bereich Mixed Reality jedoch klar überlegen.

So würde die Quest 3 nicht nur eine hochauflösende Durchsicht („Pass-Through“) in hervorragender Qualität anbieten, sondern sei auch für eine Vielzahl von Aktivitäten von Bewegungs-Apps, über Spiele bis hin zu sozialen Interaktionen und Workouts ausgelegt. Besonders betonte Zuckerberg den Komfort der Quest 3, die 120 Gramm leichter als die Vision Pro ausfällt, über ein breiteres Sichtfeld verfügt und ein helleres Display bieten soll. Zudem sei die Quest 3 frei von störenden Kabeln und der Bewegungsunschärfe, die Zuckerberg beim Einsatz der Vision Pro bemerkt haben will.

Quest 3 das „offene“ Modell

Zwar räumte der Facebook-Gründer ein, dass die Displays der Vision Pro eine höhere Auflösung aufweisen würden, zeigte sich jedoch überrascht von der Vielzahl an Kompromissen, die Apple in Bezug auf Gerätequalität, Komfort und Ergonomie eingegangen ist. Selbst beim Hand-Tracking sei die Quest 3 der Apple Vision Pro überlegen. Zudem verfügt die Quest 3 bereits über eine umfangreiche Bibliothek an immersiven Inhalten und bietet den nativen Zugriff auf YouTube an.

An die Apple-Fanboys gerichtet erklärt der Meta-Chef: