Elegante Ladelösungen: UGREEN und Verbatim erweitern ihre Sortimente

Die Nachfrage nach leistungsfähigen Ladegeräten und Datenkabeln wächst mit der zunehmenden Nutzung mobiler Endgeräte. Zwei Anbieter, UGREEN und Verbatim, haben jetzt neue Produkte vor, die sowohl hohe Ladegeschwindigkeiten als auch kompakte Bauformen versprechen.

Mit Display: Neue Netzteile und Ladekabel von Verbatim

Während UGREEN ein neues Autoladegerät und ein klassischen Netzteil mit sattenLeistungsdaten präsentiert, erweitert Verbatim sein Portfolio um Ladekabel mit hohen Datenübertragungsraten und Netzteile mit GaN-Technologie für effizientes Laden.

UGREEN: Ladegeräte für unterwegs und hohe Leistung

UGREEN bringt zwei neue Ladegeräte auf den Markt: ein einziehbares 75-Watt-Autoladegerät und ein 200-Watt-Netzteil mit mehreren Anschlüssen.

Ugreen bestückt Auto und Büro mit neuen Ladelösungen

Das 75-Watt-Autoladegerät ist mit einem ausziehbaren 75 cm langen USB-C-Kabel ausgestattet und ermöglicht das Laden mit bis zu 60 Watt. Neben dem USB-C-Kabel sind zusätzliche USB-C- und USB-A-Ports integriert, sodass bis zu drei Geräte gleichzeitig geladen werden können. Durch das einziehbare Design soll Kabelsalat vermieden und die Langlebigkeit des Kabels erhöht werden.

Produkthinweis UGREEN Einziehbares Auto Ladegerät 75W Zigarettenanzünder USB C kompaktes KFZ Ladegerät USB C Schnellladegerät Auto... 19,99 EUR 32,99 EUR

Das Nexode 200W Ladegerät von UGREEN wurde entwickelt, um mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Es verfügt über vier USB-Anschlüsse (drei USB-C, ein USB-A) und unterstützt Power Delivery (PD) 3.1 mit bis zu 140 Watt an einem einzelnen Port. Sind alle drei USB-C-Ports belegt, liefern diese 100, 60 und 30 Watt Ladeleistung. So sollen etwa ein MacBook Pro oder andere Hochleistungsgeräte in kurzer Zeit geladen werden können.

Verbatim: Neue Kabel und GaN-Ladegeräte

Verbatim setzt neben kompakten Ladegeräten auf Hochleistungs-Ladekabel. Die neuen Sync & Charge-Kabel ermöglichen eine Energieübertragung von bis zu 240 Watt und bieten Datenraten von bis zu 40 Gbit/s. Modelle mit geflochtenem Nylonmantel und Aramidfaserkern sollen für hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer sorgen. Einige Varianten sind mit einer LED-Stromanzeige ausgestattet, die die aktuelle Ladeleistung anzeigt.

Zusätzlich bietet Verbatim magnetische USB-C-Kabel mit einer Ladeleistung von bis zu 100 Watt und einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s an.

Neben den Kabeln stellt Verbatim neue kompakte GaN-Ladegeräte vor. Ein Modell mit einer Leistung von bis zu 70 Watt verfügt über drei Anschlüsse zur gleichzeitigen Stromversorgung mehrerer Geräte und Stecker für Europa, Großbritannien und die USA. Unterstützt werden Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0.

Ein weiteres Modell mit 65 Watt kombiniert einen USB-C- und einen USB-A-Anschluss mit einem integrierten einziehbaren Kabel. Ein Display zeigt den Stromverbrauch der Anschlüsse in Echtzeit an.