Repeater, Glasfaser und 5G: Neue FRITZ!Box-Modelle kommen

Der Berliner Netzwerkausstatter AVM wird auf dem Mobile World Congress in Barcelona neue Router und Repeater für Glasfaser- und 5G-Netze präsentieren. ifun.de liegen die Details zu den neuen Produkten jetzt vor.

Die neue FRITZ!Box 6860 5G liefert Internet per Mobilfunk

Neue FRITZ!Box-Modelle kommen

Im Mittelpunkt stehen die FRITZ!Box 5690 XGS und die FRITZ!Box 4690, die laut AVM hohe Datenraten von bis zu 10 GBit/s unterstützen sollen. Die FRITZ!Box 5690 XGS ist für den Glasfaserstandard XGS-PON ausgelegt, während die FRITZ!Box 4690 als WLAN-Router an ein bestehendes Glasfasermodem angeschlossen werden kann.

Beide Geräte verfügen über Anschlüsse für 10-GBit/s-Netzwerke sowie Wi-Fi 7 und sollen eine breite Palette von Netzwerkfunktionen bieten, darunter VPN, Smart Home-Steuerung und Telefonie.

Die FRITZ!Box 5690 XGS und die FRITZ!Box 4690

Auch im Bereich Mobilfunk erweitert AVM sein Produktportfolio. FRITZ!Box 6860 5G soll eine Alternative für Haushalte sein, die auf schnelles Internet per Mobilfunk angewiesen sind. Das Gerät ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich konzipiert und unterstützt 5G und LTE mit Datenraten von bis zu 1,3 GBit/s. Eine integrierte DECT-Basisstation ermöglicht zudem die Nutzung von schnurlosen Telefonen und Smart-Home-Geräten.

FRITZ!Box 5690 XGS

XGS-PON-Standard für 10 GBit/s Glasfaser

Wi-Fi 7 mit hohen Datenraten

10-GBit/s-WAN/LAN-Port

VPN, Firewall und Kindersicherung integriert

Telefonie- und Smart-Home-Funktionen

FRITZ!Box 4690

WLAN-Router für Glasfasermodems

Wi-Fi 7 für schnelle und stabile Verbindungen

Mehrere LAN-Ports inklusive 10-GBit/s-Schnittstellen

VPN, Firewall und Kindersicherung integriert

Telefonie- und Smart-Home-Funktionen

FRITZ!Box 6860 5G

5G- und LTE-Unterstützung für mobiles Internet (Nano-SIM)

Power-over-Ethernet (PoE) für flexible Platzierung

DECT-Basisstation für Telefonie und Smart Home

WLAN Mesh nach Wi-Fi 6-Standard

Neue Repeater für bestehende WLAN-Netze

Neben den Routern stellt AVM auch neue Repeater vor, die die WLAN-Abdeckung in Haushalten verbessern sollen. Der FRITZ!Repeater 2700 und der FRITZ!Repeater 1700 unterstützen den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7. Laut AVM können sie eine stabile Verbindung mit geringen Latenzen und hoher Geschwindigkeit bereitstellen.

Bald im FRITZ!Mesh Set: Der FRITZ!Repeater 3000 AX

Ergänzend präsentiert AVM das FRITZ!Mesh Set 4200, das mehrere Modelle des FRITZ!Repeater 3000 AX miteinander kombiniert. Das Set soll für eine großflächige WLAN-Abdeckung sorgen und kann an verschiedene Router oder direkt an ein Glasfasermodem angeschlossen werden. Laut AVM sind Funktionen wie ein Gastzugang, Zeitsteuerung und Kindersicherung in das System integriert.

Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten hat AVM bislang nicht gemacht.