Mac mini M4 jetzt auch generalüberholt bei Apple erhältlich

Der neue, mit einem M4-Prozessor ausgestattete Mac mini ist jetzt auch offiziell über den Apple Refurbished Store erhältlich. Der kleine Desktop-Rechner lässt sich dort in verschiedenen Ausführungen bereits ab 589 Euro und damit ein ganzes Stück unter dem offiziellen Preis bestellen.

Regulär bietet Apple den aktuellen Mac mini zu Preisen ab 699 Euro an. Auch bei Apple-Vertriebspartnern wie Amazon und Galaxus, deren Preise in der Regel deutlich unter den offiziellen Neupreis von Apple liegen, muss man derzeit mindestens 630 Euro für einen neuen Mac mini berappen.

„Halb so groß, doppelt so schnell“

Apple hat das aktuelle Modell des Mac mini Ende Oktober vergangenen Jahres vorgestellt und eine Woche später, Anfang November, auf den Markt gebracht. Mit unserer Überschrift „Halb so groß, doppelt so schnell“ haben wir damals die wichtigsten Neuerungen diese Aktualisierung zusammengefasst. Mit dem Sprung von einem M2- auf einen M4-Prozessor hat Apple seinem kleinen Desktop Computer ein deutliches Plus an Leistung mit auf den Weg gegeben. Über die Basisausstattung mit einem Standard M4-Chip hinaus lässt sich der Mac mini bei Apple auch mit einer Pro-Variante des neuesten Mac-Prozessors bestellen.

Trotz seiner deutlichen Leistungssteigerung kommt der neue Mac mini in einem eindrucksvoll kleinen Gehäuse, das gerade mal 12,7 Zentimeter im Quadrat in der Grundfläche und 5 Zentimeter in der Höhe misst. Apple ist mit dem Update auf das neue Modell zudem dem Wunsch zahlreicher Nutzer nachgekommen und hat einen Teil der Anschlüsse für externe Komponenten an die Front des Computers verlegt.

Top-Modell mit M4 Pro und 48 GB RAM

In Apples Refurbished Store wird der Mac mini aus dem Jahr 2024 aktuell in acht verschiedenen Varianten angeboten. Das günstigste Modell bekommt man mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher zum Preis von 589 Euro. Die derzeit leistungsfähigste im Apple Refurbished Store erhältliche Variante ist mit einem Prozessor vom Typ M4 Pro ausgestattet und hat zum Preis von 2149 Euro 48 GB Arbeitsspeicher sowie eine SSD mit 1 TB Fassungsvermögen an Bord.

Apple betont, dass sich die im Apple Refurbished Store angebotenen Geräte in der Regel nicht von Neuware unterscheiden lassen. Zudem werden die Produkte ausgiebig getestet und mit voller Garantie und vollem Rückgaberecht verkauft.