Neu von Amazon: Fire 7 Tablet startet ab 65 Euro

Der Online-Händler Amazon hat die neue Generation seines günstigen Fire 7-Tablets vorgestellt und dieses im direkten Vergleich mit dem Vorgänger ordentlich aufgewertet. Der verbaute Prozessor ist 30 Prozent schneller, der integrierte Arbeitsspeicher wurde verdoppelt, geladen wird die neue Generation des Fire 7 fortan per USB-C.

Das Fire 7 Tablet ist in zwei Ausführungen mit 16 GB oder 32 GB internem Speicher erhältlich und lässt sich ab sofort zu Preisen ab 65 Euro vorbestellen. Ausgeliefert werden soll das neue Modell dann ab dem 29. Juni. Optional bietet Amazon schützende Stoffhüllen in Schwarz, Dunkelblau und Blassrosa an, die für zusätzliche 29,99 Euro erhältlich sind.

Ab Ende Juni im Versand

Die Akkulaufzeit des neuen Fire 7 soll laut Amazon den ununterbrochenen 10-Stunden-Einsatz des kleinen Tablets ermöglichen. Dabei soll die neue Generation ihr Durchhaltevermögen beim Lesen, Surfen und Videoschauen um 40 Prozent gegenüber dem Vorgänger verbessert haben.

Amazon platziert das Gerät vor allem als Konsum-Device, das den Zugriff auf Streaming-Dienste, das Surfen, das Lesen von Ebooks und die Nutzung von Alexa ermöglicht. Eine Frontkamera erlaubt zudem das Absetzen und Entgegennehmen von Videoanrufen.

Mit Kinder-Edition „Fire 7 Kids“

Amazon verkauft das günstige 7-Zoll-Tablet auch in einer Kinder-Edition, das nicht nur von der bekannten 2-Jahre-Sorglos-Garantie des Online-Händlers begleitet wird, sondern auch den 12-monatigen Zugriff auf Amazon Kids+ im Preis beinhaltet. Laut Amazon soll sich das Fire-Tablet in Falltests zudem als „doppelt so robust“ wie das iPad Mini erwiesen haben.

Die Kinder-Edition „Fire 7 Kids“ wird ebenfalls mit 16 GB oder 32 GB internem Speicher ab 110 Euro zum Kauf angeboten und wird ab Werk mit einer kinderfreundlichen Kunststoff-Hülle in Blau, Rot oder Violett ausgeliefert.