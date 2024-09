Baseus Spacemate: Neues 11-in-1-Dock verbindet bis zu drei Monitore

Der Zubehör-Anbieter Baseus, seit kurzem auch mit eigenen Überwachungskameras am Markt vertreten, hat mit dem Spacemate-Dock eine neue USB-C-Dockingstation vorgestellt. Das 11-in-1-Modell richtet sich an mobile Nutzer, die ihr MacBook häufiger unterwegs einsetzen, bei der Rückkehr an den Schreibtisch aber sofort einsatzbereit sein wollen, ohne sich erst um den manuellen Anschluss aller Peripheriegeräte an ihren Rechner zu kümmern.

Mit LED-Anzeige und Bildschirmsperre

Diesen Job übernimmt das Spacemate und wird dafür nur noch über ein USB-C-Kabel mit dem MacBook verbunden, das Ladestrom liefert, externe Geräte verbindet und die Nutzung zusätzlicher Monitore ermöglicht.

Das Spacemate-Dock bietet eine vielseitige Zubehör-Verwaltung mit elf verschiedenen Anschlüssen, darunter drei HDMI-Anschlüsse, USB-C- und USB-A-Ports, ein Ethernet-Anschluss sowie eine 3,5-mm-AUX-Buchse.

Besonders interessant ist die Unterstützung für den Betrieb mehrerer Monitore. Dank der integrierten DisplayLink-Technologie ist es möglich, bis zu drei Bildschirme gleichzeitig zu nutzen, auch an MacBooks mit M1-, M2- oder M3-Prozessoren. Die Dockingstation ist zudem mit Windows-Laptops kompatibel, was das vorübergehende Verleihen an Kollegen ermöglicht.

Magnet-Sockel und bis zu 85 Watt Ladeleistung

Das Design der Dockingstation ist vertikal und orientiert sich damit an den Ladelösungen des Anbieters. Begleitet wird das Spacemate-Dock von einem magnetischen Standfuß und einem LED-Display auf der Front, das über den aktuellen Verbindungsstatus informiert und den direkten Zugriff auf eine Bildschirmsperre anbietet.

Die Ladefunktion der Dockingstation verfügt über eine Leistungsaufnahme von bis zu 100 Watt. Dies ermöglicht es, verbundene MacBooks mit bis zu 85 Watt Ladeleistung zu versorgen. Allerdings sind das Netzkabel und der Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten. Der Listenpreis des neuen Baseus Spacemate liegt bei 199 Euro, zur Markteinführung ist das neue 11-in-1-Dock mit einem 10-Prozent-Coupon auf der Produktseite erhältlich.