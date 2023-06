Neue Firmware für die Aqara Video Doorbell G4

Besitzer der Aqara Video Doorbell G4 sollten einen Blick in die Aqara-App und dort in die Einstellungen der Kamera werfen. Die neu verfügbare Firmware-Version 4.0.1_0032.0050 hat eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen im Gepäck.

